Профессор: Ни у одного здорового человека нет специфического иммунитета к Covid-19

Он подчеркнул, что есть два способа остановить Covid-19. Один из способов - если им переболеют все, но это унесет тысячи жизней, или сделать прививку от Covid-19 как можно большему числу людей. Данилан подчеркнул, что вакцина даст специфический иммунитет, который научит организм "побеждать вирус".

Уже сообщалось, что сегодня стартовала кампания "Помогите себе. Помогите другим", целью которой является вовлечение различных организаций пожилых людей, а также отдельных пожилых людей в популяризацию вакцинации против Covid-19 среди сомневающихся сениоров.

В кампании примут участие волонтерское движение #vieglipalīdzēt и латвийские пенсионеры. В ходе этого, в сотрудничестве с Латвийской федерацией пенсионеров и местными организациями пожилых людей, будет разъяснена необходимость вакцинации сомневающимся и нерешительным пожилым людям в разных регионах, уездах, городах и селах.