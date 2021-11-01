Пн, 1.11.2021
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Профессор: Ни у одного здорового человека нет специфического иммунитета к Covid-19

Profesors Anatolijs Danilāns ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Ни у одного здорового, сильного человека нет специфического иммунитета к Covid-19, если он не переболел вирусом, открывая кампанию "Помогите себе. Помогите другим", подчеркнул посол доброй воли кампании, профессор, гастроэнтеролог Анатолий Даниланс.

Он подчеркнул, что есть два способа остановить Covid-19. Один из способов - если им переболеют все, но это унесет тысячи жизней, или сделать прививку от Covid-19 как можно большему числу людей. Данилан подчеркнул, что вакцина даст специфический иммунитет, который научит организм "побеждать вирус".

Уже сообщалось, что сегодня стартовала кампания "Помогите себе. Помогите другим", целью которой является вовлечение различных организаций пожилых людей, а также отдельных пожилых людей в популяризацию вакцинации против Covid-19 среди сомневающихся сениоров.

В кампании примут участие волонтерское движение #vieglipalīdzēt и латвийские пенсионеры. В ходе этого, в сотрудничестве с Латвийской федерацией пенсионеров и местными организациями пожилых людей, будет разъяснена необходимость вакцинации сомневающимся и нерешительным пожилым людям в разных регионах, уездах, городах и селах.

Акция "Помогите себе. Помогите другим" продлится до 15 ноября и завершится торжественной онлайн-церемонией накануне национального праздника - 17 ноября. Также планируется награждение наиболее активных организаций пожилых людей и самих сениоров.


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