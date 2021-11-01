Еще 150 коек: в 1-й и 2-й Рижских больницах появятся новые места для больных Covid-19
Комитет Рижской думы по социальным вопросам сегодня поддержал решение об открытии дополнительных коек для больных Covid-19 в 1-й и 2-й городских больницах.
Комитет Рижской думы по социальным вопросам сегодня поддержал решение об открытии дополнительных коек для больных Covid-19 в 1-й и 2-й городских больницах.
Планируется, что в каждой из больниц будет оборудовано 150 коек.
Хотя на прошлой неделе Рижская дума поддержала открытие 50 мест для пациентов с Covid-19 в 1-й Рижской больнице и участие 2-й больницы в приеме других пациентов для снятия нагрузки с государственных больниц, директор департамента благосостояния Ирена Кондрате проинформировала, что Министерство здравоохранения попросило увеличить ресурсы для приема в больницы рижского самоуправления пациентов с коронавирусом.
Проект решения также предусматривает, что в случае, если государство не выделит финансирование на оборудование системы для обеспечения притока кислорода стационарным пациентам с Covid-19 во 2-й больнице, эти расходы будут покрыты из бюджета самоуправления.
Как сообщила Кондрате на заседании комитета, в 1-ю больницу поступают пациенты в тяжелом состоянии. Государственное финансирование приема больных Covid-19 поступает с опозданием. Финансирование для пациентов, госпитализированных весной, перечислено 1-й больнице только сейчас, перед тем как вновь поступил запрос на госпитализацию пациентов с Covid-19.
Во 2-й Рижской больнице в настоящее время из 150 необходимых для лечения пациентов с Covid-19 коек только 16 оборудованы аппаратами по снабжению кислородом.
Руководитель управления обществ капитала Рижской думы Илзе Спуле-Статкус сообщила депутатам, что еще в начале года 2-я больница запросила дополнительное государственное финансирование на оборудование систем подачи кислорода для лечения пациентов с коронавирусом. Однако необходимое финансирование государство не предоставило.