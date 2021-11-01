Пн, 1.11.2021
Если смотреть в глобальном контексте, ситуация в стране, в том числе с ограничениями, не так уж плоха - в других местах люди живут в условиях войны. Арманд Рукс, начальник Госполиции
Арманд Рукс, начальник Госполиции
1

1 ноября в одном абзаце ⟩ Куда пошли "коронавирусные" деньги, как получить пособие для привитых сениоров и что за FFP2?

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Неделя, а вместе с ней и ноябрь началась с фрустрации: правительство снова обещало нам новые решения, а выдало... обещание принять и озвучить их завтра. Подождем еще немного. А вот, что еще случилось сегодня.

События дня в одном абзаце

Ситуация с ковидом в Латвии продолжает быть тяжелой. Четыре страны уже предоставили нам помощь. Тем временем стало известно, что треть "ковидных" денег для больниц вложены в инфраструктуру, а не в койки. А если вы боитесь уколов, то у нас для вас хорошая новость! Всем интересно, каковы условия получения пособия для вакцинированных пожилых людей? Рассказываем! Тем временем в Латвии получено больше 2300 сообщений о побочных эффектах после вакцинации. А еще в стране растет спрос на респираторы FFP2. Профессор рассказал, так ли они хороши. А вообще в контексте ковид-ограничений часто упоминают Швецию. А стоит-ли? Из новостей криминала: в Торнякалнсе на нелегальном рейве полиция задержала аж 11 человек, а один из латвийских туроператоров попал в черный список Центра защиты прав потребителей. Из грустного: скончался выдающийся латвийский кардиохирург Янис Волколаков.

Все обсуждают

Группа по оперативному управлению сегодня, 1 ноября, рассмотрела регулирование, которое вступит в силу после окончания локдауна. После заседания прошла пресс-конференция.

Чем себя порадовать? 

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, у кого состоялась премьера новой песни, а кто отмечал Хэллоуин!

Соскучились по новостям в видеоформате? Ловите!


НАВЕРХ
Back