1 ноября в одном абзаце ⟩ Куда пошли "коронавирусные" деньги, как получить пособие для привитых сениоров и что за FFP2?

События дня в одном абзаце
Ситуация с ковидом в Латвии продолжает быть тяжелой. Четыре страны уже предоставили нам помощь. Тем временем стало известно, что треть "ковидных" денег для больниц вложены в инфраструктуру, а не в койки. А если вы боитесь уколов, то у нас для вас хорошая новость! Всем интересно, каковы условия получения пособия для вакцинированных пожилых людей? Рассказываем! Тем временем в Латвии получено больше 2300 сообщений о побочных эффектах после вакцинации. А еще в стране растет спрос на респираторы FFP2. Профессор рассказал, так ли они хороши. А вообще в контексте ковид-ограничений часто упоминают Швецию. А стоит-ли? Из новостей криминала: в Торнякалнсе на нелегальном рейве полиция задержала аж 11 человек, а один из латвийских туроператоров попал в черный список Центра защиты прав потребителей. Из грустного: скончался выдающийся латвийский кардиохирург Янис Волколаков.
Группа по оперативному управлению сегодня, 1 ноября, рассмотрела регулирование, которое вступит в силу после окончания локдауна. После заседания прошла пресс-конференция.
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