Вт, 2.11.2021
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Андрес Корк, члена Союза врачей Эстонии

Как мы будем жить после 15 ноября? Правительство обсудит "зеленый" режим

Кришьянис Кариньш ФОТО: Valsts kanceleja

Кабинет министров сегодня обсудит "жизнь после 15 ноября", то есть после окончания строгих ограничений из-за Covid-19, сообщил ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что правительство уже ранее постановило вернуться после 15 ноября к "зеленому" режиму, который предусматривает меньше ограничений для людей с сертификатами Covid-19, а сегодня заслушает мнения экспертов о том, нужны ли какие-либо изменения в этом режиме.

По словам Кариньша, текущий уровень заболеваемости соответствует прогнозам, которые были разработаны перед введением локдауна, так как заболеваемость минимально, но все же снижается.

Это означает, что примерно через 10-14 дней может уменьшиться и количество госпитализаций.

Премьер-министр отметил, что правительство ранее приняло комплексное решение, которое предусматривает после локдауна возвращение к "зеленому" режиму, и в настоящее время планируется придерживаться этой цели.

Как сообщалось, из-за роста заболеваемости Covid-19 правительство объявило с 21 октября до 15 ноября локдаун, а до 11 января следующего года в стране действует режим чрезвычайной ситуации.


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