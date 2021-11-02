Как мы будем жить после 15 ноября? Правительство обсудит "зеленый" режим
Кабинет министров сегодня обсудит "жизнь после 15 ноября", то есть после окончания строгих ограничений из-за Covid-19, сообщил ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кабинет министров сегодня обсудит "жизнь после 15 ноября", то есть после окончания строгих ограничений из-за Covid-19, сообщил ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он отметил, что правительство уже ранее постановило вернуться после 15 ноября к "зеленому" режиму, который предусматривает меньше ограничений для людей с сертификатами Covid-19, а сегодня заслушает мнения экспертов о том, нужны ли какие-либо изменения в этом режиме.
Это означает, что примерно через 10-14 дней может уменьшиться и количество госпитализаций.
Премьер-министр отметил, что правительство ранее приняло комплексное решение, которое предусматривает после локдауна возвращение к "зеленому" режиму, и в настоящее время планируется придерживаться этой цели.
Как сообщалось, из-за роста заболеваемости Covid-19 правительство объявило с 21 октября до 15 ноября локдаун, а до 11 января следующего года в стране действует режим чрезвычайной ситуации.