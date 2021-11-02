Как мы будем жить после 15 ноября? Правительство обсудит "зеленый" режим

Он отметил, что правительство уже ранее постановило вернуться после 15 ноября к "зеленому" режиму, который предусматривает меньше ограничений для людей с сертификатами Covid-19, а сегодня заслушает мнения экспертов о том, нужны ли какие-либо изменения в этом режиме.

По словам Кариньша, текущий уровень заболеваемости соответствует прогнозам, которые были разработаны перед введением локдауна, так как заболеваемость минимально, но все же снижается.

Это означает, что примерно через 10-14 дней может уменьшиться и количество госпитализаций.

Премьер-министр отметил, что правительство ранее приняло комплексное решение, которое предусматривает после локдауна возвращение к "зеленому" режиму, и в настоящее время планируется придерживаться этой цели.