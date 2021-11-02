Вт, 2.11.2021
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Активист Еремеев получил максимальный штраф за несоблюдение ограничений в связи с Covid-19

Валентин Еремеев ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Госполиция за нарушение ограничений в связи с Covid-19 оштрафовала подозреваемого в распространении фейковых новостей активиста Валентина Еремеева.

30 октября в Риге в здании Академии наук собрались 11 лиц из нескольких домашних хозяйств, нарушив, таким образом, требования эпидемиологической безопасности, установленные с целью ограничения распространения Covid-19. Частные мероприятия сейчас могут проходить только в кругу одного домашнего хозяйства по его месту жительства.

На место происшествия прибыли сотрудники Латгальского участка, получившие информацию о том, что люди планируют провести неразрешенное частное мероприятие. Несмотря на то, что работники полиции отдали распоряжение мероприятие незамедлительно прекратить, люди продолжили свое собрание и высказывали откровенное неуважение к требованию, а также неприязнь к полицейским, выражая даже проклятия личного характера. Только после вызова дополнительных экипажей участников мероприятия удалось разогнать.

Два участника, настроенные агрессивнее всего - мужчины 1976 и 1974 года рождения - оштрафованы на максимальную сумму - 2000 евро. Агентству LETA известно, что мужчина 1976 года рождения - Еремеев.

В свою очередь остальные девять человек за несоблюдение ограничений были оштрафованы на 1000 евро каждый.

Кроме того, все 11 человек были оштрафованы на 50 евро за нахождение на мероприятии без масок.

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Госполиция напоминает, что во время, когда больницы переполнены пациентами с Covid-19 и медики борются за их жизни, действия отдельных людей, способные привести к новым случаям заражения, заслуживают осуждения.

Напомним, в конце прошлого года Госполиция задержала бывшего фельдшера RAKUS Марину Корнатовскую и активиста Валентина Еремеева в связи с распространением ложной информации о Covid-19.

21 декабря 2020 года Еремеев был освобожден из-под стражи, так как за него внесли залог в 50 000 евро.


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