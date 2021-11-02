Активист Еремеев получил максимальный штраф за несоблюдение ограничений в связи с Covid-19

30 октября в Риге в здании Академии наук собрались 11 лиц из нескольких домашних хозяйств, нарушив, таким образом, требования эпидемиологической безопасности, установленные с целью ограничения распространения Covid-19. Частные мероприятия сейчас могут проходить только в кругу одного домашнего хозяйства по его месту жительства.

На место происшествия прибыли сотрудники Латгальского участка, получившие информацию о том, что люди планируют провести неразрешенное частное мероприятие. Несмотря на то, что работники полиции отдали распоряжение мероприятие незамедлительно прекратить, люди продолжили свое собрание и высказывали откровенное неуважение к требованию, а также неприязнь к полицейским, выражая даже проклятия личного характера. Только после вызова дополнительных экипажей участников мероприятия удалось разогнать.

Два участника, настроенные агрессивнее всего - мужчины 1976 и 1974 года рождения - оштрафованы на максимальную сумму - 2000 евро. Агентству LETA известно, что мужчина 1976 года рождения - Еремеев.

В свою очередь остальные девять человек за несоблюдение ограничений были оштрафованы на 1000 евро каждый.

Кроме того, все 11 человек были оштрафованы на 50 евро за нахождение на мероприятии без масок.

Госполиция напоминает, что во время, когда больницы переполнены пациентами с Covid-19 и медики борются за их жизни, действия отдельных людей, способные привести к новым случаям заражения, заслуживают осуждения.

Напомним, в конце прошлого года Госполиция задержала бывшего фельдшера RAKUS Марину Корнатовскую и активиста Валентина Еремеева в связи с распространением ложной информации о Covid-19.