Выявлено 1884 новых случая Covid-19, скончались 43 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1884 новых случая Covid-19, поступила информация о 43 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1884 новых случая Covid-19, поступила информация о 43 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:
Из умерших за последний день 40 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1241 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 643 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1746,9 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 21 789 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 221 795 человек, 3309 человек с этим заболеванием умерли.