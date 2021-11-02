Выявлено 1884 новых случая Covid-19, скончались 43 человека

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

два человека в возрасте от 30 до 39 лет;

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека в возрасте от 50 до 59 лет;

десять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

14 человек в возрасте от 70 до 79 лет;

11 человек в возрасте от 80 до 89 лет,

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 40 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1241 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 643 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1746,9 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 21 789 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.