Вт, 2.11.2021
Я не министр мирного времени. Я знал, на что иду. Я знал, что это будет чрезвычайно сложно. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
1

Выявлено 1884 новых случая Covid-19, скончались 43 человека

ФОТО: EPA/Scanpix

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1884 новых случая Covid-19, поступила информация о 43 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

  • два человека в возрасте от 30 до 39 лет;
  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
  • три человека в возрасте от 50 до 59 лет;
  • десять человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • 14 человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • 11 человек в возрасте от 80 до 89 лет,
  • два  человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 40 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1241 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 643 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1746,9 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 21 789 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 221 795 человек, 3309 человек с этим заболеванием умерли.


НАВЕРХ
Back