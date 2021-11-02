Вт, 2.11.2021
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Фото ⟩ В Риге и Юрмале проходят съемки для конкурса Miss Earth

ФОТО: Пресс-фото

Несмотря на сегодняшнюю ситуацию в мире, большая часть масштабных мероприятий или отменены, или проходят удаленно онлайн. Одним из таких стал ежегодный конкурс красоты Miss Earth ("Мисс Земля"), который проходит на Филиппинских островах.

Последний раз Латвия принимала на этом конкурсе участие в 2013-ом году и спустя много лет сегодня страну представит музыкант-фотограф Лиене Лейтане, сообщает портал Balticevents.info. Минувшую неделю Лиене вместе со своей командой активно работали над видео-материалом, который надо отснять и отослать на конкурс.

ФОТО: Пресс-фото

В 2019-ом году Лиене заняла 3-е место на конкурсе Miss Europe Continental в Дубае, в 2020-ом приняла участие в Албании на The miss Globe, а в сентябре этого года попала в топ-20 на конкурсе Miss Aura International. Проект Miss Earth признан одним из масштабных в мире и стоит в одном ряду с такими брендами, как Miss International, Miss Universe и Miss World.

"Мы вместе с командой усердно работаем над съемочным процессом, потому что хотим заявить о себе качественным материалом и показать высокий уровень", - рассказала Лейтане.

ФОТО: Пресс-фото

Видео-материал команда снимала на Рижском Центральном базаре, на улицах Старой Риги, в санатории Ķemeri, на пляжи в Яундубулты, в юрмальском квартале Legend и в гольф-клубе Jurmala Golf club.

ФОТО: Пресс-фото
ФОТО: Пресс-фото
ФОТО: Пресс-фото

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