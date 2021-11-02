Фото ⟩ В Риге и Юрмале проходят съемки для конкурса Miss Earth

Последний раз Латвия принимала на этом конкурсе участие в 2013-ом году и спустя много лет сегодня страну представит музыкант-фотограф Лиене Лейтане, сообщает портал Balticevents.info. Минувшую неделю Лиене вместе со своей командой активно работали над видео-материалом, который надо отснять и отослать на конкурс.

ФОТО: Пресс-фото

В 2019-ом году Лиене заняла 3-е место на конкурсе Miss Europe Continental в Дубае, в 2020-ом приняла участие в Албании на The miss Globe, а в сентябре этого года попала в топ-20 на конкурсе Miss Aura International. Проект Miss Earth признан одним из масштабных в мире и стоит в одном ряду с такими брендами, как Miss International, Miss Universe и Miss World.

"Мы вместе с командой усердно работаем над съемочным процессом, потому что хотим заявить о себе качественным материалом и показать высокий уровень", - рассказала Лейтане.

ФОТО: Пресс-фото

Видео-материал команда снимала на Рижском Центральном базаре, на улицах Старой Риги, в санатории Ķemeri, на пляжи в Яундубулты, в юрмальском квартале Legend и в гольф-клубе Jurmala Golf club.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото