Загитова показала видео с быстрым переодеванием

19-летняя фигуристка на видео преображается и всего за несколько секунд меняет спортивный наряд на вечерний. Фанаты Загитовой оценили монтаж и образ спортсменки - публикация набрала более 70 тысяч лайков.

"Когда нет времени на сборы", – подписала Алина видео.

Напомним, Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В настоящее время 19-летняя фигуристка занята на проекте Первого канала "Ледниковый период", где она второй сезон подряд является ведущей в паре с Алексеем Ягудиным.