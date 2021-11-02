Загитова показала видео с быстрым переодеванием
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала у себя в Instagram забавное видео с переодеванием.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала у себя в Instagram забавное видео с переодеванием.
19-летняя фигуристка на видео преображается и всего за несколько секунд меняет спортивный наряд на вечерний. Фанаты Загитовой оценили монтаж и образ спортсменки - публикация набрала более 70 тысяч лайков.
Напомним, Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В настоящее время 19-летняя фигуристка занята на проекте Первого канала "Ледниковый период", где она второй сезон подряд является ведущей в паре с Алексеем Ягудиным.
Алина Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. На её счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.