Вт, 2.11.2021
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Илзе Айзсилниеце, глава Латвийского общества врачей (LĀB)

Загитова показала видео с быстрым переодеванием

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала у себя в Instagram забавное видео с переодеванием.

19-летняя фигуристка на видео преображается и всего за несколько секунд меняет спортивный наряд на вечерний. Фанаты Загитовой оценили монтаж и образ спортсменки - публикация набрала более 70 тысяч лайков.

"Когда нет времени на сборы", – подписала Алина видео.

Напомним, Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В настоящее время 19-летняя фигуристка занята на проекте Первого канала "Ледниковый период", где она второй сезон подряд является ведущей в паре с Алексеем Ягудиным.

Алина Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. На её счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.


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