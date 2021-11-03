"Ювентус" и "Бавария" первыми вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Группа Е

Бавария - Бенфика 5:2

"Бавария" у себя дома разгромила "Бенфику" благодаря хет-трику Роберта Левандовски. Помимо польского нападающего в составе мюнхенцев отличились Серж Гнабри и Лерой Зане. За португальцев забивали Морато и Дарвин Нуньес.

⚽️⚽️⚽️ Лидеры по числу хет-триков в #ЛигаЧемпионов:



8⃣ Лионель Месси

8⃣ Криштиану Роналду

4⃣ Роберт Левандовски pic.twitter.com/C6mxjHxiEq — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 2, 2021

Динамо Киев - Барселона 0:1

В параллельном матче "Барселона" на выезде с минимальным счётом одолела киевское "Динамо" благодаря голу 19-летнего Ансу Фати.

После четырёх туров "Бавария" набрала 12 очков и обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Барса" набрала 6 очков и поднялась на второе место в группе "Е". Следом идут "Бенфика" (4 очка) и "Динамо" (1 очко).

Группа F

Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2

Английский "Манчестер Юнайтед" на выезде не смог обыграть итальянскую "Аталанту". Счёт в матче на 12-й минуте открыл словенец Йосип Иличич, а на 45-й минуте встречи Криштиану Роналду восстановил равновесие на табло. На 58-й минуте Дуван Сапата вновь вывел хозяев вперёд, но в самой концовке встречи Роналду оформил дубль и спас "МЮ" от поражения.

Интересно, что 36-летний Роналду забил свой 127-й гол за "МЮ" и по числу забитых голов за английский клуб обогнал Оле-Гуннара Сульшера (126 голов), который сейчас занимает пост главного тренера команды.

Вильярреал - Янг Бойз 2:0

В другом матче группы "F" испанский "Вильярреал" обыграл швейцарский "Янг Бойз" благодаря голам Этьена Капу и Арно Груневелда.

После четырёх матчей "МЮ" с 7 очками возглавляет группу, опережая "Вильярреал" из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Третье место в группе занимает "Аталанта" (5 очков).

Группа G

Вольфсбург - Зальцбург 2:1

"Вольфсбург" у себя дома принимал "Зальцбург" и благодаря голам Ридле Баку и Лукаса Нмеча одержал минимальную победу. Единственный гол австрийской команды забил защитник Максимилиан Вебер.

Севилья - Лилль 1:2

"Лилль" на выезде добился победы над "Севильей" благодаря голам Джонатана Дэвида и Нанитамо Иконе. Единственный гол в составе хозяев провёл полузащитник Лукас Окампос.

После четырёх матчей "Зальцбург" с 7 очками занимает первое место в группе "G", а "Лилль" и "Вольфсбург" с 5 очками занимают второе и третье места соответственно.

Группа H

Мальмё - Челси 0:1

Ювентус - Зенит 4:2

"Ювентус" у себя дома обыграл "Зенит" благодаря голам Федерико Кьезы, Альваро Мораты и Пауло Дибалы, который оформил дубль. Питерцы ответили мячами Сердара Азмуна и Леонардо Бонуччи, который неудачно срезал мяч в собственные ворота.

"Челси" на выезде с минимальным счётом обыграл шведский "Мальмё" благодаря голу Хакима Зиеша на 59-й минуте матча. Благодаря этой победе лондонцы в четырёх матчах набрали 9 очков и занимают второе место в группе "Н".