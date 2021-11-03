"Ювентус" и "Бавария" первыми вышли в плей-офф Лиги чемпионов

"Ювентус" и "Бавария" первыми вышли в плей-офф Лиги чемпионовОбзор Лиги чемпионов
Во вторник, 2 ноября, прошли матчи четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Во вторник, 2 ноября, прошли матчи четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Группа Е
Бавария - Бенфика 5:2
"Бавария" у себя дома разгромила "Бенфику" благодаря хет-трику Роберта Левандовски. Помимо польского нападающего в составе мюнхенцев отличились Серж Гнабри и Лерой Зане. За португальцев забивали Морато и Дарвин Нуньес.
⚽️⚽️⚽️ Лидеры по числу хет-триков в #ЛигаЧемпионов:— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 2, 2021
8⃣ Лионель Месси
8⃣ Криштиану Роналду
4⃣ Роберт Левандовски pic.twitter.com/C6mxjHxiEq
Динамо Киев - Барселона 0:1
В параллельном матче "Барселона" на выезде с минимальным счётом одолела киевское "Динамо" благодаря голу 19-летнего Ансу Фати.
После четырёх туров "Бавария" набрала 12 очков и обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Барса" набрала 6 очков и поднялась на второе место в группе "Е". Следом идут "Бенфика" (4 очка) и "Динамо" (1 очко).
Группа F
Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
Английский "Манчестер Юнайтед" на выезде не смог обыграть итальянскую "Аталанту". Счёт в матче на 12-й минуте открыл словенец Йосип Иличич, а на 45-й минуте встречи Криштиану Роналду восстановил равновесие на табло. На 58-й минуте Дуван Сапата вновь вывел хозяев вперёд, но в самой концовке встречи Роналду оформил дубль и спас "МЮ" от поражения.
Интересно, что 36-летний Роналду забил свой 127-й гол за "МЮ" и по числу забитых голов за английский клуб обогнал Оле-Гуннара Сульшера (126 голов), который сейчас занимает пост главного тренера команды.
Ну, кто же еще?! 🔥#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/vBY3TM83ps— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 2, 2021
Вильярреал - Янг Бойз 2:0
В другом матче группы "F" испанский "Вильярреал" обыграл швейцарский "Янг Бойз" благодаря голам Этьена Капу и Арно Груневелда.
После четырёх матчей "МЮ" с 7 очками возглавляет группу, опережая "Вильярреал" из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Третье место в группе занимает "Аталанта" (5 очков).
Группа G
Вольфсбург - Зальцбург 2:1
"Вольфсбург" у себя дома принимал "Зальцбург" и благодаря голам Ридле Баку и Лукаса Нмеча одержал минимальную победу. Единственный гол австрийской команды забил защитник Максимилиан Вебер.
Севилья - Лилль 1:2
"Лилль" на выезде добился победы над "Севильей" благодаря голам Джонатана Дэвида и Нанитамо Иконе. Единственный гол в составе хозяев провёл полузащитник Лукас Окампос.
После четырёх матчей "Зальцбург" с 7 очками занимает первое место в группе "G", а "Лилль" и "Вольфсбург" с 5 очками занимают второе и третье места соответственно.
Группа H
Мальмё - Челси 0:1
Ювентус - Зенит 4:2
"Ювентус" у себя дома обыграл "Зенит" благодаря голам Федерико Кьезы, Альваро Мораты и Пауло Дибалы, который оформил дубль. Питерцы ответили мячами Сердара Азмуна и Леонардо Бонуччи, который неудачно срезал мяч в собственные ворота.
"Челси" на выезде с минимальным счётом обыграл шведский "Мальмё" благодаря голу Хакима Зиеша на 59-й минуте матча. Благодаря этой победе лондонцы в четырёх матчах набрали 9 очков и занимают второе место в группе "Н".
"Ювентус" с 12 очками возглавляет группу и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Зенит" с тремя очками занимает третье место в группе.
Насколько реальны шансы "Зенита" выйти в плей-офф #ЛигаЧемпионов? 🤔 pic.twitter.com/dkGBpZ7axg— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 2, 2021