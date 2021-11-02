Лидер "Барселоны" пропустит несколько месяцев из-за проблем с сердцем

В минувшую субботу во время матча 12-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (1:1) Агуэро был заменён в первом тайме из-за того, что почувстсовал дискомфорт в груди.

По итогам обследования у 33-летнего аргентинца вскрылись проблемы с сердцем. В клубе отмечают, что он пропустит минимум три месяца. Агуэро будет проходить диагностические и терапевтические процедуры под наблюдением кардиолога Хосепа Бругады. В течение этого времени будет принято решение по его дальнейшему восстановлению.

Ранее СМИ сообщали, что у Агуэро была выявлена тахикардия. Нападающий покидал поле, держась за грудь и испытывая проблемы с дыханием. Временно исполняющий обязанности главного тренера "Барсы" Серхи Бархуан после матча с "Алавесом" рассказал, что Агуэро почувствовал лёгкое головокружение.