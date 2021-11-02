Латвийская федерация футбола оштрафована за поведение фанатов на трибунах

Напомним, матч между сборными Латвии и Норвегии состоялся 4 сентября на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой гостей со счётом 2:0.

В заявлении ФИФА говорится, что во время матча был нарушен 16-й пункт дисциплинарного кодекса, который касается обеспечения порядка и безопасности на стадионе. За использование фанатами пиротехники ЛФФ получила штраф в размере 3500 швейцарских франков (около 3300 евро).

Кроме того, ФИФА констатировала нарушения во время другого матча с участием сборной Латвии, который состоялся 7 сентября на выезде против Черногории (0:0). Инцидент произошёл на 70-й минуте встречи, когда местные болельщики начали скандировать оскорбительные и гомофобные высказывания в адрес вице-премьера Черногории Дритана Абазовича.

Футбольный союз Черногории получил штраф в размере 20 000 швейцарских франков (около 19 000 евро). Кроме того, сборная Черногории следующий домашний матч проведёт на частично закрытом стадионе.

В списке нарушений ФИФА, который был опубликован на этой неделе, самый большой штраф достался Венгрии, которой два следующих домашних матча придётся провести без зрителей, а также расстаться с 281 000 швейцарских франков (около 266 000 евро).