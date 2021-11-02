Вт, 2.11.2021
Непривитый в больнице так же опасен, как пьяный за рулем Андрес Корк, члена Союза врачей Эстонии
Андрес Корк, члена Союза врачей Эстонии

Латвийская федерация футбола оштрафована за поведение фанатов на трибунах

Болельщики сборной Латвии по футболу ФОТО: Juris Gutmans

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала Латвийскую федерацию футбола (ЛФФ) за поведение болельщиков во время матча сборных Латвии и Норвегии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Напомним, матч между сборными Латвии и Норвегии состоялся 4 сентября на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой гостей со счётом 2:0.

В заявлении ФИФА говорится, что во время матча был нарушен 16-й пункт дисциплинарного кодекса, который касается обеспечения порядка и безопасности на стадионе. За использование фанатами пиротехники ЛФФ получила штраф в размере 3500 швейцарских франков (около 3300 евро).

Кроме того, ФИФА констатировала нарушения во время другого матча с участием сборной Латвии, который состоялся 7 сентября на выезде против Черногории (0:0). Инцидент произошёл на 70-й минуте встречи, когда местные болельщики начали скандировать оскорбительные и гомофобные высказывания в адрес вице-премьера Черногории Дритана Абазовича.

Футбольный союз Черногории получил штраф в размере 20 000 швейцарских франков (около 19 000 евро). Кроме того, сборная Черногории следующий домашний матч проведёт на частично закрытом стадионе.

В списке нарушений ФИФА, который был опубликован на этой неделе, самый большой штраф достался Венгрии, которой два следующих домашних матча придётся провести без зрителей, а также расстаться с 281 000 швейцарских франков (около 266 000 евро).

Такое наказание вынесено в связи с поведением венгерских болельщиков на матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Англии (0:4) в Будапеште. Отмечается, что они допускали расистские высказывания и нарушали правила безопасности.


НАВЕРХ
Back