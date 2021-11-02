Видео ⟩ Пристегиваться нужно всегда. Даже если вы водите элегантный диван!

Талантливых людей нынче много, но гениев - по-прежнему мало. А кто больше достоин звания гения, чем человек, воплотивший давнюю мечту человечества отправиться на работу прямо на диване? Впрочем, вкусить, что такое работа с дивана, из кухонного кресла, кровати или даже ванны, пришлось в последнее время почти всем нам.

Шутки шутками, но сочинец Сергей Сергеев имел более высокие помыслы, чем мягкая транспортировка сонного тела по направлению к станку, компьютеру, стойке или другому месту обитания современного работающего человека.

Создатель дивана собрал транспортное средство, чтобы "повеселить людей и показать изъяны современных требований к правилам дорожного движения". Сергеев заявил, что собрал диван по всем правилам технического регламента.

Быть может, Сергеев пользовался устаревшей версией правил, а может - дорожники приняли несправедливое решение. Но патрульные полицейские пришли к другому выводу.

По итогам расследования было сообщено: "Сотрудниками Госавтоинспекции Сочи было остановлено средство передвижения кустарного производства с двигателем внутреннего сгорания. Идентификация двигателя, составных частей и механизмов была невозможна ввиду их демаркировки. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку".

Сам водитель был оштрафован - за то, что не был пристегнут к дивану ремнем. Все правильно! Совершенно не важно, снабдили ли вы двигателем ванну, кровать или любимое кресло - пассажиры транспортного средства, даже настолько технологически передового, обязаны быть пристегнуты.

Сергеева ждет штраф в тысячу рублей. Он рассказал, что диван однажды уже эвакуировали, но его удалось вернуть со штрафной стоянки. А это значит, что борьба с изъянами в правилах дорожного движения еще не окончена.