Вт, 2.11.2021
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о кончине выдающегося кардиохирурга Яниса Волколакова

Видео ⟩ Пристегиваться нужно всегда. Даже если вы водите элегантный диван!

Диван на дороге в Сочи ФОТО: Скриншот из видео

Дорожная полиция в Сочи выписала водителю транспортного средства протокол за отсутствие ремня безопасности, пишет "Медуза". Похвально, скажете вы, но что тут такого? Да ничего, если бы транспортное средство не было диваном на колесах. Впрочем, местных дорожников смутило не только отсутствие ремня.

Талантливых людей нынче много, но гениев - по-прежнему мало. А кто больше достоин звания гения, чем человек, воплотивший давнюю мечту человечества отправиться на работу прямо на диване? Впрочем, вкусить, что такое работа с дивана, из кухонного кресла, кровати или даже ванны, пришлось в последнее время почти всем нам.

Шутки шутками, но сочинец Сергей Сергеев имел более высокие помыслы, чем мягкая транспортировка сонного тела по направлению к станку, компьютеру, стойке или другому месту обитания современного работающего человека.

Создатель дивана собрал транспортное средство, чтобы "повеселить людей и показать изъяны современных требований к правилам дорожного движения". Сергеев заявил, что собрал диван по всем правилам технического регламента.

Быть может, Сергеев пользовался устаревшей версией правил, а может - дорожники приняли несправедливое решение. Но патрульные полицейские пришли к другому выводу.

По итогам расследования было сообщено: "Сотрудниками Госавтоинспекции Сочи было остановлено средство передвижения кустарного производства с двигателем внутреннего сгорания. Идентификация двигателя, составных частей и механизмов была невозможна ввиду их демаркировки. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку".

Сам водитель был оштрафован - за то, что не был пристегнут к дивану ремнем. Все правильно! Совершенно не важно, снабдили ли вы двигателем ванну, кровать или любимое кресло - пассажиры транспортного средства, даже настолько технологически передового, обязаны быть пристегнуты.

Сергеева ждет штраф в тысячу рублей. Он рассказал, что диван однажды уже эвакуировали, но его удалось вернуть со штрафной стоянки. А это значит, что борьба с изъянами в правилах дорожного движения еще не окончена.

Видео: Задержание водителя на диване


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