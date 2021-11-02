Министр культуры Эстонии ушла в отставку

Отть выразила благодарность всем тем, кто отстаивал интересы культуры в течение всего кризиса, вызванного коронавирусом.

"Сфера культуры должна была принять очень важные решения и я считаю большой честью, что смогла поработать рядом с теми людьми, которые предпринимали усилия по сохранению культурной жизни", - подчеркнула Отть.

По ее словам, в сфере культуры приходилось принимать срочные решения для того, чтобы снизить вызванные коронакризисом риски.

Как отметила Отть, причиной ее отставки стали разногласия по поводу ограничений, действующих в сфере культуры, а также относительно мер поддержки этой сферы. Она признала, что в связи с последними решениями правительства не видит возможности продолжать занимать пост.

"Мое видение того, каким образом сектору культуры оказывается поддержка в период действия ограничений, не совпадает с решениями правительства. Отть подчеркнула, что меры кризисного управления, в результате которых уменьшаются возможности для получения собственного дохода, должны быть пересмотрены. К сожалению, на сегодняшний день возникла ситуация, когда мое видение того, каким образом необходимо оказывать поддержку сектору культуры, не совпадает с позицией правящей партии. Я неоднократно поднимала эту тему", - сказала Отть.

По мнению Отть, непонятно также, почему теперь не учитываются результаты тестов – и это проблема касается не только сферы культуры. Кроме того, по ее мнению, это создает ложное чувство защищенности у вакцинированных. "Думаю, что массовое тестирование – вполне разумный вариант, с точки зрения заботы о здоровье людей. И это честно по отношению к тем, кто по какой-то причине решил не вакцинироваться, однако готовы проходить тестирование", - сказала министр.

Отть выразила беспокойство по поводу того, что делаются различия между вакцинированными и невакцинированными детьми и молодыми людьми. "Научный совет подтвердил, что заболеваемость коронавирусом среди детей скорее низкая. Однако все равно делается разница между детьми. При этом мало внимания уделяется вопросам психического здоровья несовершеннолетних. Скорее наоборот: направленная на эту группу информация сеет тревогу и неразбериху", - сказала она.

Отть добавила, что она вакцинирована одной дозой. Министр подчеркнула, что вакцинация – это осознанное решение, которое должно быть принято исходя из потребностей человека и совместно с врачом.