Некоторые автобусы Rīgas satiksme оснастили красными лампочками. Для чего?

Чтобы проинформировать о заполняемости салона, что позволит пассажирам принять решение - сесть в автобус или ждать следующего рейса, Rīgas satiksme оборудовало около 50 автобусов световым индикатором.

Красный сигнал загорится, когда заполняемость салона приблизится к максимальному - 50%, и пассажир сможет решить, заходить в данный автобус или ждать следующего рейса.

Эти автобусы курсируют по маршрутам 3-го и 49-го автобусов, так как на этих маршрутах сравнительно большее количество пассажиров и заполняемость салонов из всех автобусных маршрутов.

Предприятие отмечает, что оно непрерывно следит за пассажиропотоком в общественном транспорте, и этот порядок не изменится и в будущем.

Информацию о заполняемости салона предоставляют водители общественного транспорта, а также проверяются заявки клиентов.

Кроме того, все новейшие транспортные средства Rīgas satiksme оснащены системами автоматического подсчета пассажиров, поэтому в момент, когда заполняемость салона транспортного средства приближается к 50%, диспетчеры получают сигнал, позволяющий быстро отреагировать и назначить дополнительное транспортное средство.

Напомним, из-за большого количества болеющих водителей в столице будет сокращено количество рейсов общественного транспорта.

В настоящее время из 1500 водителей общественного транспорта болеют около 330. Водители болеют и Covid-19, и другими заболеваниями.

Чтобы не увеличивать нагрузку на остальных водителей, принято решение примерно на 18% сократить количество рейсов.