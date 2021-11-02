Cамый известный кришнаит в Латвии Угис Кугис заразился Covid-19

В Instagram Кашерс опубликовал видео, на котором он вооружился ведром, веревкой и лакомствами из магазина и бросился на помощь своему другу Угису Кугису. Мультихудожник доставил Кугису еду, потому что из-за болезни Covid-19 тот не может сходить в магазин.

"Как доставить пакет другу, который болен Covid-19? Угис Кугис, вперед! Мы по несколько заходов, потому что у нас тут много всего. Так есть, нам нужно поддерживать этих больных", - сказал Кашерс, указывая на полный мешок продуктов для Угиса.

ФОТО: скриншот Instagram video/kasherbb

Сам кришнаит опубликовал в своем Instagram видео, как он впервые за долгое время отправился подышать свежим воздухом.