Cамый известный кришнаит в Латвии Угис Кугис заразился Covid-19
Самый известный кришнаит в Латвии Угис Кугис заразился Covid-19, об этом рассказал мультихудожник Кашерс (Каспарс Блум-Блуманис) в своих сторис в Instagram.
Самый известный кришнаит в Латвии Угис Кугис заразился Covid-19, об этом рассказал мультихудожник Кашерс (Каспарс Блум-Блуманис) в своих сторис в Instagram.
В Instagram Кашерс опубликовал видео, на котором он вооружился ведром, веревкой и лакомствами из магазина и бросился на помощь своему другу Угису Кугису. Мультихудожник доставил Кугису еду, потому что из-за болезни Covid-19 тот не может сходить в магазин.
"Как доставить пакет другу, который болен Covid-19? Угис Кугис, вперед! Мы по несколько заходов, потому что у нас тут много всего. Так есть, нам нужно поддерживать этих больных", - сказал Кашерс, указывая на полный мешок продуктов для Угиса.
Сам кришнаит опубликовал в своем Instagram видео, как он впервые за долгое время отправился подышать свежим воздухом.
"Как я скучал по свежему воздуху и свету!" - сказал Кугис.