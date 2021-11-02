Лайма Вайкуле ответила недоброжелателям, которые критиковали ее за третью прививку
Певица Лайма Вайкуле, которая недавно сообщила своим подписчикам в Instagram, что получила третью дозу вакцины от Covid-19, столкнулась с негативом.
Певица Лайма Вайкуле, которая недавно сообщила своим подписчикам в Instagram, что получила третью дозу вакцины от Covid-19, столкнулась с негативом.
После получения третьей дозы вакцины от Covid-19 Вайкуле поделилась в социальных сетях видео, в котором обратилась к недоброжелателям и критикам.
"Те, кто за меня беспокоится - я в порядке! Получила третью дозу, со мной ничего не случилось. Как после первой и второй дозы - просто болит рука, больше ничего не почувствовала.
Я действительно получила свою третью дозу", - говорит на видео Вайкуле.
Она подчеркивает, что каждый должен поступать так, как ему подсказывает сердце, но, по ее мнению, нужно прислушиваться к правительству и эпидемиологам.
"Я люблю вас, будьте здоровы, у меня все хорошо!" - в конце ролика сказала Вайкуле.
Напомним, недавно Лайма Вайкуле сообщила в соцсетях, что сделала третью прививку от коронавируса. Знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте видео, в котором показала, как прививается от коронавируса. Знаменитость сообщила подписчикам, что в третий раз она привилась вакциной Spikevax от компании Moderna.