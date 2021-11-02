Лайма Вайкуле ответила недоброжелателям, которые критиковали ее за третью прививку

После получения третьей дозы вакцины от Covid-19 Вайкуле поделилась в социальных сетях видео, в котором обратилась к недоброжелателям и критикам.

"Те, кто за меня беспокоится - я в порядке! Получила третью дозу, со мной ничего не случилось. Как после первой и второй дозы - просто болит рука, больше ничего не почувствовала.

Всем тем, кто пишет мне, что это витамины, физиологический раствор - я вам не вру!

Я действительно получила свою третью дозу", - говорит на видео Вайкуле.

Она подчеркивает, что каждый должен поступать так, как ему подсказывает сердце, но, по ее мнению, нужно прислушиваться к правительству и эпидемиологам.

"Я люблю вас, будьте здоровы, у меня все хорошо!" - в конце ролика сказала Вайкуле.