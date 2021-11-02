За месяц утроилось количество зараженных Covid-19 работников больниц

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник отметил, что уровень заболеваемости среди медработников все же не так высок, как в прошлом сезоне, но наблюдается постепенное увеличение числа отсутствующих на работе и инфицированных Covid-19 работников. В настоящее время 629 сотрудников больниц инфицированы коронавирусом, а еще 525 человек отсутствуют на рабочих местах из-за самоизоляции.

Ситуация была аналогичной в конце февраля, когда 637 сотрудников больниц были инфицированы, а 529 находились на самоизоляции.

По сравнению с началом октября количество инфицированных работников стационаров увеличилось втрое, например, за неделю с 27 сентября по 3 октября инфекция была выявлена у 156 медработников, а с 4 по 10 октября - у 224.