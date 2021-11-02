Стали известны гонорары Петра Яна и Ислама Махачёва на последнем турнире UFC
Стали известны гонорары, которые получили бойцы, участвовавшие в турнире UFC 267 на "Бойцовском острове".
Стали известны гонорары, которые получили бойцы, участвовавшие в турнире UFC 267 на "Бойцовском острове".
Напомним, турнир UFC 267 состоялся 30 октября в Абу-Даби. Многие ещё до начала турнира назвали его самым российским шоу года в крупнейшей лиге мира, так как в большинстве поединков бойцовского вечера принимали участие спортсмены из России.
По данным Sportszion, самый большой гонорар по итогам турнира UFC 267 получит польский боец смешанного стиля (MMA) Ян Блахович, который в главном поединке вечера уступил бразильцу Гловеру Тейшейре. Поляк за этот бой заработал 642 тысячи долларов, а счёт его соперника пополнился на 432 тысячи.
Гонорар россиянина Петра Яна, который победил американца Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, составил 282 тысячи долларов. Другой представитель России Ислам Махачёв, который взял верх над новозеландцем Дэном Хукером, получил 131 тысячу долларов.
Гонорар тяжеловеса Александра Волкова, одолевшего единогласным судейским решением поляка Марчина Тыбуру, составил 211 тысяч. Ещё один российский боец, Магомед Анкалаев, в поединке в рамках полутяжёлого веса взял верх над представителем Швейцарии Волканом Оздемиром и получил 116 тысяч.