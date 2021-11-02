Стали известны гонорары Петра Яна и Ислама Махачёва на последнем турнире UFC

Напомним, турнир UFC 267 состоялся 30 октября в Абу-Даби. Многие ещё до начала турнира назвали его самым российским шоу года в крупнейшей лиге мира, так как в большинстве поединков бойцовского вечера принимали участие спортсмены из России.

По данным Sportszion, самый большой гонорар по итогам турнира UFC 267 получит польский боец смешанного стиля (MMA) Ян Блахович, который в главном поединке вечера уступил бразильцу Гловеру Тейшейре. Поляк за этот бой заработал 642 тысячи долларов, а счёт его соперника пополнился на 432 тысячи.

Гонорар россиянина Петра Яна, который победил американца Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, составил 282 тысячи долларов. Другой представитель России Ислам Махачёв, который взял верх над новозеландцем Дэном Хукером, получил 131 тысячу долларов.