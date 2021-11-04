Находчивые помощники для дома и бизнеса - датчики IoT

1. Температурные датчики

Температурные датчики измеряют количество теплоэнергии, позволяя установить перемены температуры и перевести их в данные. Машины, используемые в производстве, часто требуют определенного уровня температуры среды и оборудования, а в сельском хозяйстве температура почвы также является важным фактором роста урожая. Датчики температуры заботятся о том, чтобы пользователь всегда знал, что происходит на важных для него территориях.

2. Датчики влажности

Датчики такого типа измеряют долю водяного пара в воздухе. Датчики влажности обычно находятся в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха как в промышленных, так и в жилых помещениях. Их также используют в больницах и на метеорологических станциях, чтобы сообщать и прогнозировать погодные условия.

3. Датчики давления

Датчик давления определяет изменения в газах и жидкостях. При изменении давления, датчик обнаруживает эти изменения и сообщает о них подключенным системам. Таким образом можно незамедлительно констатировать непредвиденную утечку. Датчики давления также полезны в системе водоснабжения, поскольку они позволяют обнаруживать колебания или падения давления.

4. Датчики приближения

Датчики приближения используются для обнаружения объектов, находящихся поблизости. Датчики такого типа часто излучают электромагнитные поля или, например, инфракрасные лучи. Датчики приближения можно использовать абсолютно по-разному. Например, в розничной торговле он может определять, к каким полкам в течение дня подходят больше покупателей, а какие стенды людям неинтересны. Датчики приближения также используются в торговых центрах, на стадионах и на автостоянках аэропортов для определения свободных мест. Также их можно широко использовать на производстве и складах.

5. Датчики уровня

Датчики уровня используются для определения уровня веществ, в том числе жидкостей, порошков и сыпучих материалов. Они сообщают, когда в резервуаре заканчивается сырье и его запасы необходимо пополнить. Даже в домашнем хозяйстве такой датчик экономит ходьбу к гранульному котлу, ведь в телефоне можно узнать, сколько осталось топлива. Эти датчики используются во многих отраслях - нефтедобыче, водоподготовке, пищевой промышленности и многих других. В некоторых городах США даже общественные мусорные баки оснащены такими датчиками и сами сообщают, когда они заполнены.

6. Акселерометры

Акселерометры определяют ускорение и гравитационные изменения объекта. Поэтому они очень полезны как для мониторинга автопарка, так и для измерения движения смарт-устройств. С помощью этих датчиков каждый из нас может документировать свою физическую активность, а компании могут узнать, использует ли кто-то их автомобили без разрешения или пытается ли переместить производственные объекты и подобное, не предназначенное для передвижения, имущество.

7. Инфракрасные датчики

Эти типы датчиков определяют характеристики окружающей среды, испуская или обнаруживая инфракрасное излучение. Они также могут измерять тепло, выделяемое объектом. Инфракрасные датчики используются в различных проектах IoT, в том числе в здравоохранении, поскольку они упрощают мониторинг кровотока и артериального давления. Еще одно интересное применение - поиск скрытых слоев на картинах. С помощью этих датчиков историки искусства могут определить, является ли произведение искусства оригинальным, подделкой или преобразованным в процессе реставрации.

8. Оптические датчики

Оптические датчики преобразуют световые лучи в электрические сигналы. В автомобильной промышленности они используются для того, чтобы транспортные средства распознавали дорожные знаки, препятствия и другие вещи, которые могут ускользнуть от взгляда водителя. Оптические датчики играют важную роль в развитии автономных автомобилей, поскольку они должны контролировать положение автомобиля на дороге и препятствия на маршруте. Оптические датчики также очень распространены в смарт-устройствах, помогая регулировать яркость экрана в зависимости от окружающего освещения и частоты сердцебиений.