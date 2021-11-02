Фото ⟩ При столкновении автобуса и легкового авто в Риге погиб человек: новые подробности аварии

Вызов на улицу Бикерниеку полиция получила около 9:20. Там произошло столкновение автомобиля Audi с автобусом Rīgas satiksme.

В несчастном случае погиб водитель Audi.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

🇱🇻 Vieglās automašīnas un satiksmes autobusa frontālā sadursmē #Brekši #Rīga #Latvija (Berģu pusē) gājis bojā vismaz 1 cilvēks.

📸 Jekaterina Rakovska, Janko Čudars (Jezduni) pic.twitter.com/MvI9IoPN2i — BreakingLV (@breakinglv) November 2, 2021

После столкновения с автомобилем водитель общественного транспорта с трудом справился с управлением автобуса, чтобы он не перевернулся и не заехал в кусты, растущие на обочине дороги. Мужчина вспоминает, что все произошло очень быстро, к тому же удар был направлен прямо в кабину транспорта, тормозить было невозможно, сообщает передача Degpunktā.

Свидетель Виктор ехал в общем потоке с другими участниками дорожного движения и с самого начала наблюдал за этой ужасной сценой. Он одним из первых бросился к водителю Audi, но уже никак не мог ему помочь.

"Я подошел, он уже был мертв. Пульса там уже не было. Сидел там как живой, как мумия. Человеку не повезло, что поделаешь. Такая скорость, хотя есть знак с ограничением скорости 50 км/ч в час. Может, он сбавил скорость, но кто-то выбежал перед ним, это неизвестно", - говорит очевидец.

Пассажиры общественного автобуса в аварии не пострадали.