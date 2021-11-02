Армия - в помощь столичным больницам
В ответ на просьбу Минздрава с 4 ноября солдаты Национальных вооруженных сил и земессарги будут оказывать поддержку рижским больницам, сообщили LЕТА в Минобороны.
В ответ на просьбу Минздрава с 4 ноября солдаты Национальных вооруженных сил и земессарги будут оказывать поддержку рижским больницам, сообщили LЕТА в Минобороны.
В Рижской 1-й больнице и Рижской 2-й больнице четыре сотрудника земессардзе будут помогать персоналу больницы распределять пациентов по койкам, транспортировать пациентов для обследования, раздавать еду, а также выполнять другие хозяйственные работы.
Десять военнослужащих будут помогать медикам в Рижской Восточной клинической университетской больнице.