Вт, 2.11.2021
Если бы меня заботили должности, я бы пошла в политику в качестве министра или занялась бы чем-нибудь другим Илзе Айзсилниеце, глава Латвийского общества врачей (LĀB)
Илзе Айзсилниеце, глава Латвийского общества врачей (LĀB)

Армия - в помощь столичным больницам

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В ответ на просьбу Минздрава с 4 ноября солдаты Национальных вооруженных сил и земессарги будут оказывать поддержку рижским больницам, сообщили LЕТА в Минобороны.

В Рижской 1-й больнице и Рижской 2-й больнице четыре сотрудника земессардзе будут помогать персоналу больницы распределять пациентов по койкам, транспортировать пациентов для обследования, раздавать еду, а также выполнять другие хозяйственные работы.

Десять военнослужащих будут помогать медикам в Рижской Восточной клинической университетской больнице.


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