Вт, 2.11.2021
Я не министр мирного времени. Я знал, на что иду. Я знал, что это будет чрезвычайно сложно. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

2 ноября в одном абзаце ⟩ Жизнь после локдауна, QR-коды по 5 евро и новинка от Rīgas satiksme

ФОТО: AFP/AP/Scanpix

Латвийский Кабмин закрыл гештальт и наконец приоткрыл завесу тайны, как мы будем жить после 15 ноября, то есть после окончания локдауна. Интересно? Заглядывайте к нам в итоги дня - будет там еще и не такое!

События дня в одном абзаце

Уже видели, что некоторые автобусы Rīgas satiksme оснастили красными лампочками? А знаете зачем? В Эстонии снова интересно - там QR-коды продают по 5 евро. Мы даже купили себе один такой. В Пурвциемсе же опасно - там из-за агрессивного мужчины жители боятся за свою безопасность. Думпис поделился своими страхами за Латгале, а в Валмиере мужчина во время комендантского часа нагулял себе штраф на 2500 евро. В Лагосе рухнул недостроенный небоскреб - спасатели ищут выживших, а при столкновении автобуса и легкового авто в Риге погиб человек. Потеря дня: скончался бывший командир Земессардзе Янис Кононов.

Все обсуждают

Кабинет министров сегодня обсудил "жизнь после 15 ноября", то есть после окончания строгих ограничений из-за Covid-19, или локдауна. Мы собрали для вас все важные решения правительства в одном месте.

Чем себя порадовать? 

Старое не значит плохое! Это подтверждается еще и тем, что многие приборы советских времен можно найти на некоторых кухнях до сих пор. Пройдите тест и проверьте, знаете ли вы, для чего нужны инструменты, изображенные на фотографиях.

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