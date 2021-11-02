2 ноября в одном абзаце ⟩ Жизнь после локдауна, QR-коды по 5 евро и новинка от Rīgas satiksme

События дня в одном абзаце
Уже видели, что некоторые автобусы Rīgas satiksme оснастили красными лампочками? А знаете зачем? В Эстонии снова интересно - там QR-коды продают по 5 евро. Мы даже купили себе один такой. В Пурвциемсе же опасно - там из-за агрессивного мужчины жители боятся за свою безопасность. Думпис поделился своими страхами за Латгале, а в Валмиере мужчина во время комендантского часа нагулял себе штраф на 2500 евро. В Лагосе рухнул недостроенный небоскреб - спасатели ищут выживших, а при столкновении автобуса и легкового авто в Риге погиб человек. Потеря дня: скончался бывший командир Земессардзе Янис Кононов.
Кабинет министров сегодня обсудил "жизнь после 15 ноября", то есть после окончания строгих ограничений из-за Covid-19, или локдауна. Мы собрали для вас все важные решения правительства в одном месте.
Старое не значит плохое! Это подтверждается еще и тем, что многие приборы советских времен можно найти на некоторых кухнях до сих пор. Пройдите тест и проверьте, знаете ли вы, для чего нужны инструменты, изображенные на фотографиях.
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