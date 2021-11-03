"Я никогда не думала, что не смогу передвигаться по дому!": Как живет семья, заболевшая Covid-19?

Этой осенью Латвия достигла исторически высоких показателей заболеваемости Covid-19 - вирус распространяется быстро и бесконтрольно. Болеют как вакцинированные, так и невакцинированные люди - вирус также поразил Ивету (имя изменено) и ее семью. Портал Apollo.lv связался с женщиной, чтобы узнать, какова ситуация, когда несколько человек в семье инфицированы.

Ивета, 29 лет, из Сигулды, работает в дошкольном образовательном учреждении. Ее семья - муж и две дочери (восьми и шести лет).

Сама Ивета работает в сфере образования, а это значит, что ежедневно она находится в постоянном контакте с людьми, а точнее - с детьми.

Старшая дочь учится во втором классе, и для нее это время пандемии тоже было довольно трудным - девочка начала ходить в школу прошлой осенью, и все это время процесс обучения был довольно оборванным - то очно, то дистанционно. Аналогичная ситуация и с младшей дочерью, посещение детского сада которой прерывается во время пандемии.

Совсем недавно семья Иветы получила неприятную новость - у нее положительный тест на Covid-19. Женщина рассказала порталу Apollo.lv о том, как она заразилась и как сейчас живет семья в изоляции.

Ивета действительно не знает, где она заразилась Covid-19, но признает, что это, скорее всего, произошло на работе.

Все началось с простой усталости и "небольшой ломоты в костях", вспоминает Ивета.

"Померила температуру, она оказалась немного повышенной - 37,4. Я почувствовала, что у меня болят глаза. Потом была возможность сделать экспресс-тест на рабочем месте, и он дал положительный результат", - говорит женщина.

Все произошло 21 октября. Уехав домой, Ивета сразу легла спать, но вечером ей не стало лучше. Затем женщина посоветовалась по телефону с медсестрой общей практики, которая дала инструкции, какие лекарства принимать в будущем.

"Ночь прошла обрывисто, еще не могла поверить, что я могла заразиться.

На следующий день утром почувствовала себя лучше, но к вечеру вернулась температура и стало плохо. Я, конечно, выполняла указания врача и продолжала принимать парацетамол", - говорит Ивета.

"Когда я проснулась в субботу, 23 октября, температура спала, нос был забит, и у меня был кашель, от которого мне также посоветовали лекарство", - сказала она.

"С субботы спала температура, остался только кашель и заложенный нос. Я, конечно, все время чувствую себя усталой", - рассказывает Ивета порталу Apollo.lv.

Женщина говорит, что в настоящее время очереди на полный тест на Covid-19 огромные: "Позвонила на тест в Риге в четверг, 21 октября, и мне предложили его сделать только во вторник, 26 октября. Но позвонив напрямую в лабораторию, я попала на тест в Цесисе в субботу, 23 октября, во второй половине дня".

На вопрос, считает ли Ивета, что вакцина от Covid-19 помогает, женщина отвечает утвердительно. "Я думаю, что вакцина так или иначе помогает легче перенести это инфекционное заболевание", - говорит она.

"Хотя мои симптомы считаются легкими, в этот момент вы видите все в темных тонах и вам сложно, каково же тогда непривитому человеку?" - задумывается Ивета.

Женщина признается, что не боялась за свою жизнь после заражения. "Нет, я не боялась за свою жизнь, меня больше беспокоило то, что в моем доме были две несовершеннолетние дочери - восьми и шести лет".

Через несколько дней у дочерей Иветы также проявились симптомы

Ивета запретила им заходить в свою комнату, но девочки все равно заходили, когда приносили стакан воды или что-то еще.

"Конечно, я не могу отрицать, что был страх за здоровье, потому что было много прочитано о побочных эффектах, которые мешают людям жить полноценной жизнью в течение длительного времени после болезни, например, слабость", - объясняет Ивета.

Через несколько дней у дочерей Иветы также проявились незначительные симптомы.

"Да, к сожалению, две мои дочери тоже заболели. Утром в понедельник, 25 октября, старшая дочь проснулась с головной болью, и я немедленно позвонила своему семейному врачу, который сказал мне, что нужно сдать анализ. Младшая дочь сейчас чувствует себя хорошо", - рассказывает Ивета.

"Небольшой кашель, заложенный нос. В целом самочувствие хорошее. Я не удивилась, когда получила результаты дочерей, потому что было бы чудом, если бы у девочек были отрицательные результаты тестов", - говорит Ивета.

"Я надеюсь, что дальнейшее течение болезни будет таким же легким, как и прежде, потому что обе дочери чувствуют себя хорошо, только кашель и заложенный нос мешают им полноценно жить", - рассказывает мать о состоянии здоровья детей.

Насколько морально тяжело изолироваться одному?

Сейчас Ивета с дочерьми соблюдает домашний карантин. "Выходим на улицу, так как живем в частном доме со своим двором. Сейчас не хожу на работу, девочки слегка пропустят школу и детский сад, но об этом мы не переживаем, так как педагоги очень отзывчивы. Будем учиться дома".

"Когда я была одна и девочки жили на первом этаже дома, было очень трудно.

Первое время еще ничего, ведь организм боролся с вирусом, но когда стало лучше, начался эмоциональный срыв из-за того, что я одна в отдельной комнате, изолирована", - рассказала Ивета.

"Слышала за дверью, как внизу ходят дети, муж привозит продукты. Хорошо, что в наши дни есть WhatsApp, где можем связаться и видеть друг друга, но это очень сложно", - указала женщина.

Ивета не скрывает, что жизнь вместе с девочками и совместное выздоровления переносится легче. "Нет того чувства одиночества. Никогда бы не подумала, что не смогу перемещаться по дому.

Хорошо, что мы живем в частном доме, что можем выйти во двор, подышать воздухом. В многоквартирном доме это невозможно".

Ивета вспоминает, что дочери были в шоке, узнав результаты теста. "Дети сначала были в шоке, но в целом кажется, что они не совсем понимают серьезность этого заболевания, так как пока что сидят дома".

"Так как все еще школьные каникулы, в их жизни ничего пока не изменилось. Я не знаю, что было бы, если бы это произошло в школьное время", - отмечает женщина.

На данный момент в буднях девочек ничего сильно не изменилось, ведь и до этой чрезвычайной ситуации Ивета с мужем не брали детей с собой в магазин.

"Надо искать положительное, о чем я рассказываю своим дочерям - теперь, надеюсь, на какое-то время мы будем защищены от вируса", - с оптимизмом заявляет Ивета.

Кроме того, как рассказывает Ивета, старшей дочери после того, как она переболела вирусом, не нужно будет делать тесты в школе, так как у нее будет сертификат о перенесенном заболевании. Также, чтобы детям не приходилось просто сидеть в комнате, девочкам разрешено выходить на улицу и гулять по двору.

Муж Иветы изолировался от семьи

В свою очередь, у мужа Иветы ситуация сложнее - он два раза делал тест на Covid-19 и оба раза получил отрицательный результат. На данный момент мужчина изолировался от семьи и живет отдельно.

"Сейчас ему надо заботиться о нас, заболевших. Тем более надо ходить на работу и доставлять нам продукты", - рассказывает Ивета.

"У него длинный рабочий день. И ему тоже тяжело. Но он у нас сильный и очень заботится о том, чтобы девочки и жена чувствовали себя хорошо", - оценивает помощь мужа Ивета.