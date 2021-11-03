Выявлено 2718 новых случаев Covid-19, скончались 45 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2718 новых случаев Covid-19, поступила информация о 45 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2718 новых случаев Covid-19, поступила информация о 45 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
Из умерших за последний день 41 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 4 были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1821 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 897 были вакцинированы.
После длительного роста, когда 30 октября 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии достигла 1801,2 случая на 100 000 населения, за последние дни этот показатель немного снизился и составляет менее 1800 случаев. Вчера он составил 1746,9, сегодня - 1753,2 случая.
Вчера в Латвии было сделано 27 316 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 224 513 человек.