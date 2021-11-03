Выявлено 2718 новых случаев Covid-19, скончались 45 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

четыре человека в возрасте от 50 до 59 лет;

десять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

семь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

12 человек в возрасте от 80 до 89 лет;

четыре человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 41 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 4 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1821 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 897 были вакцинированы.

После длительного роста, когда 30 октября 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии достигла 1801,2 случая на 100 000 населения, за последние дни этот показатель немного снизился и составляет менее 1800 случаев. Вчера он составил 1746,9, сегодня - 1753,2 случая.

Вчера в Латвии было сделано 27 316 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.