В микрорайонах Риги продолжится выездная вакцинация

С 7 до 10 часов можно будет пройти вакцинацию в Золитуде, на бульваре Анниньмуйжас возле магазина Lidl и в Ильгюциемсе возле культурного центра "Ильгюциемс".

С 11.00 до 15.00 вакцинационный автобус будет находиться в Плявниеки, на ул. Лубанас, 113А, рядом с магазином Lidl, в Даугавгриве, на улице Парадес, 8 и возле театра Dailes

В свою очередь с 16 до 20 можно будет пройти вакцинацию в Пурвциемсе, на ул. Деглава, 67 возле магазина Maxima, в Плявниеки, на ул. Деглава, 160 возле магазина Lidl и на Тейке, на площади Земитану.