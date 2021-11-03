"Молодые люди увядают": в больницах Латгалии заполненность коек Covid-19 почти достигла максимума

В начале октября, когда количество госпитализированных пациентов с Covid-19 в других больницах резко увеличивалось, Ассоциация больниц Балви и Гулбене вновь открыла отделение Covid-19 в Балви на 14 коек, которое было закрыто с весны. Одетые в полную защитную одежду, журналисты TV3 Ziņas также зашли с врачами за дверь так называемой "красной зоны".

За пациентами ежедневно ухаживает ряд медицинских работников, в том числе медсестра Иева, которая борется за жизнь заболевших Covid-19 с первой волны пандемии. "Реальность довольно ужасна.

Хотя люди не верят, что отделения переполнены, но, к сожалению, это так. Многие люди болеют, и многие молодые люди болеют. И реальность довольно драматична", - отмечает она.

На данный момент самому молодому пациенту в Балви всего 25 лет. Течение болезни - к сожалению, тяжелое. Врачам эмоционально сложно бороться за жизнь таких пациентов.

"Физически мы к этому привыкли, но психологически видеть, как увядает молодежь без кислорода сложно, но помочь ему ничем не можем. Приводя нового пациента, реальность такова, что, возможно, вы вообще не сможете ему помочь. Потому что люди увядают",

сказала врач отделения Covid-19 Балвской больницы Сармите Пужуле.

В настоящее время в этом отделении есть четыре койки для пациентов с Covid-19. Однако врачей это не утешает - практика показывает, что к вечеру все палаты снова могут быть заняты.

Например, в понедельник все койки были заняты, в том числе все четыре аппарата искусственной вентиляции легких, имеющиеся в больнице. К сожалению, они часто освобождаются только тогда, когда пациенты перестают дышать.

"Сегодня утром мне пришлось сообщить неприятную новость о том, что 53-летний мужчина скончался.

И родственникам это сообщение было очень неприятно, но больной не был вакцинирован. Он осознал свою ошибку, но, к сожалению, было слишком поздно. Люди хотят подождать, сомневаются и думают, что они не будут контактировать с больными Covid-19".

Осознавая, что в будущем ситуация может быть критической и 14 коек недостаточно, потому что в Латгалии охват вакцинацией самый низкий в Латвии, а пациентов привозят со всего региона, руководство больницы открыло еще одно отделение Covid-19 на этой неделе.

"Настал злополучный день, когда привезли пациента номер 15, а в Латвии его некуда было отвезти. В тот момент мы поняли, что могут быть и пациенты 16 и 17", - обращает внимание врач.

Еще 10 коек для пациентов с Covid-19 были найдены путем перепрофилирования детского отделения. А маленькие пациенты будут продолжать лечение в терапевтическом отделении. Поскольку в больнице не хватает персонала, один врач из Риги также приехал, чтобы помочь лечить пациентов.

"Конечно, есть сверхурочные, конечно, мы должны работать больше, чем обычно. Но мы держимся, мы не жалуемся, мы понимаем, что нам нужно открывать дополнительные места, и мы это делаем. Теперь отделение Covid-19 открыто в Алуксне, но ранее с Балвского, Гулбенского, Алуксненского и Мадонского края пациентов привозили к нам", - говорит член правления ассоциации больниц Балви и Гулбене Марика Емашевича.