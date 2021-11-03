"У него буквально тундра горит": Байден упрекнул Путина за отказ участвовать в мировой конференции по климату

Выступая на конференции, Байден назвал большой ошибкой решение лидера Китая не приезжать на саммит.

"Они потеряли возможность оказать влияние на людей во всем мире и на людей здесь, на COP. Это просто гигантская проблема, а они обошли ее стороной. Как можно так поступать и претендовать на роль лидера?" - заявил президент США.

Также Джо Байден высказался о Владимире Путине.

"У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать", - сказал президент США.