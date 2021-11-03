Ср, 3.11.2021
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"У него буквально тундра горит": Байден упрекнул Путина за отказ участвовать в мировой конференции по климату

Джо Байден ФОТО: REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпиня и президента России Владимира Путина из-за того, что они не приехали на 26-ю всемирную конференцию ООН по климату (COP26), которая проходит в Глазго, пишет "Медуза" со ссылкой на The New York Times.

Выступая на конференции, Байден назвал большой ошибкой решение лидера Китая не приезжать на саммит.

"Они потеряли возможность оказать влияние на людей во всем мире и на людей здесь, на COP. Это просто гигантская проблема, а они обошли ее стороной. Как можно так поступать и претендовать на роль лидера?" - заявил президент США.

Также Джо Байден высказался о Владимире Путине.

"У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать", - сказал президент США.

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Мировая конференция по климату проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. 1 и 2 ноября прошел саммит с участием мировых лидеров. Президент России Владимир Путин не участвовал в конференции, так как нужно было выступать по видеосвязи. Россию в Глазго представила делегация из 270 человек во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.


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