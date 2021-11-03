Ср, 3.11.2021
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Полиция просит помощи в поисках пропавшей девочки

ФОТО: https://www.facebook.com/valstspolicijamekle

Государственная полиция просит у общественности помощи в поисках пропавшей в Саркандаугаве девочки-подростка.

Зиемельский участок Госполиции разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Элину Чакарне, которая покинула свой дом на улице Саркандаугавас во вторник около 17:00 и до сих пор не вернулась.

Девочка ростом около 160 сантиметров, среднего телосложения, с темными волосами средней длины. Одета в черную куртку, темные брюки, розовые кроссовки Nike. С собой был черный рюкзак.

Государственная полиция просит отозваться людей, располагающих информацией о местонахождении девочки, позвонив по телефонам 67086000 или 110.


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