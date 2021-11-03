"Хорошо, что не придушила". Российская каратистка снялась в эротической фотосессии

"Бронзовый призёр чемпионата мира по карате Дарья Тулякова сразила нас наповал. Хорошо, что хоть не придушила чёрным поясом (хотя мы были бы не против)", - говорится в анонсе фотосессии на официальном сайте Maxim.

В Instagram журнала опубликованы четыре снимка с фотосессии Туляковой.

Добавим, что 21-летняя Тулякова активно ведёт свою страницу в Instagram, где у неё более 55 тысяч подписчиков. Девушка в своих соцсетях частенько делится откровенными фотографиями.

Желающие побыть её спарринг-партнёрами могут выстраиваться в очередь.