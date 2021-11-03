"Хорошо, что не придушила". Российская каратистка снялась в эротической фотосессии
Российская каратистка Дарья Тулякова снялась для ноябрьского номера популярного мужского журнала Maxim.
Российская каратистка Дарья Тулякова снялась для ноябрьского номера популярного мужского журнала Maxim.
"Бронзовый призёр чемпионата мира по карате Дарья Тулякова сразила нас наповал. Хорошо, что хоть не придушила чёрным поясом (хотя мы были бы не против)", - говорится в анонсе фотосессии на официальном сайте Maxim.
В Instagram журнала опубликованы четыре снимка с фотосессии Туляковой.
Добавим, что 21-летняя Тулякова активно ведёт свою страницу в Instagram, где у неё более 55 тысяч подписчиков. Девушка в своих соцсетях частенько делится откровенными фотографиями.
Дарья Тулякова уроженка подмосковного Клина. Девушка входит в основной состав сборной России в группе ката (имитация боя с воображаемым противником).