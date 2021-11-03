В Литве выявлено 2032 новых случая Covid-19, умерли 32 человека

Литва

Среди скончавшихся от коронавируса 28 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 76 человек, полный курс вакцинации завершили 202 жителя.

В больницах сейчас проходят лечение 1830 пациентов с Covid-19 - почти столько же, сколько и днем ранее. 142 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 6,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжил немного снижаться и составил 1385,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов - 17,5%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 10 254 теста на коронавирус, позитивный результат дали 2306 тестов, скончались 13 пациентов, среди них самый молодой - 44-летний мужчина.

По состоянию на утро среды в больницах Эстонии были госпитализированы 610 пациентов с Covid-19. У 444 пациентов болезнь протекает в тяжелой форме, из них 312 человек, или 70,3%, не вакцинированы, 132 пациента, или 29,7%, завершили курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 83 новые истории болезни. Скончались 13 человек с коронавирусом: 44-летний мужчина, 68-летние мужчина и женщина, 70-летняя женщина, 73-летняя женщина, 77-летняя женщина, 81-летняя женщина, 85-летняя женщина, 86-летний мужчина, 87-летняя женщина и 91-летние женщина и мужчина.