Видео ⟩ В Пурвциемсе на регулируемом пешеходном переходе сбили молодую женщину
В Пурвциемсе на пешеходном переходе машина сбила молодую женщину на электросамокате, сообщает передача Degpunktā.
В Пурвциемсе на пешеходном переходе машина сбила молодую женщину на электросамокате, сообщает передача Degpunktā.
Дождливым днем на помощь контролерам общественного транспорта были отправлены сотрудники рижской полиции, инспекторы стали свидетелями последствий аварии.
К сотрудникам полиции обратилась женщина, которая увидела, как водитель машины сбил человека на электросамокате на перекрестке улиц Дзелзавас и Вайдавас:
Я остановилась, он тоже остановился и вышел. Но сейчас машину не видно, а ребенок стоит со сломанным самокатом", - объясняет ситуацию женщина.
Услышав об инциденте, сотрудник полиции оставил начатое и направился на место происшествия, где выяснилось, что была сбита молодая женщина. На место происшествия прибыла и скорая помощь, чтобы осмотреть пострадавшую.
Есть версия, что водитель мог пересечь перекресток на красный светофор.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке