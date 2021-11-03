Видео ⟩ В Пурвциемсе на регулируемом пешеходном переходе сбили молодую женщину

Дождливым днем ​​на помощь контролерам общественного транспорта были отправлены сотрудники рижской полиции, инспекторы стали свидетелями последствий аварии.

К сотрудникам полиции обратилась женщина, которая увидела, как водитель машины сбил человека на электросамокате на перекрестке улиц Дзелзавас и Вайдавас:

"Я ехала, у нас был "зеленый" свет, но там мужчина проехал на "красный" и сбил ребенка на самокате.

Я остановилась, он тоже остановился и вышел. Но сейчас машину не видно, а ребенок стоит со сломанным самокатом", - объясняет ситуацию женщина.

Услышав об инциденте, сотрудник полиции оставил начатое и направился на место происшествия, где выяснилось, что была сбита молодая женщина. На место происшествия прибыла и скорая помощь, чтобы осмотреть пострадавшую.

Есть версия, что водитель мог пересечь перекресток на красный светофор.