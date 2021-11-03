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Творцы истории, сокровища Инда, секреты утерянного Ковчега и вторая мировая: ад на Земле — ноябрьские документальные фильмы на канале Viasat History расскажут вам об увлекательных и интересных загадках истории, которые ждут своих первооткрывателей.

Творцы истории

Императоры, цари, президенты и королевы: колоссальные фигуры, которые встречаются на страницах учебников истории и личности которых по сей день вызывают столько же споров, сколько и восхищения. Их время у власти было наполнено взлётами и падениями, высочайшими достижениями и ужасающими злодеяниями, их боготворили одни и ненавидели другие: включайте канал Viasat History каждый вечер ноября в 19:50, чтобы узнать о творцах истории и их биографиях, успехах, трагедиях, кончине и наследстве.

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Существующие сокровища: сокровища Инда

Каждый воскресный вечер ноября в 20:55 наши зрители смогут отправиться в путешествие по яркой и красочной Индии. «Сокровища Инда» — это история индийского субконтинента, рассказанная сквозь видение трёх очень разных людей, мест и династий, которые создали современный мир Индостана. Слишком часто в сознании обывателя Пакистан ассоциируется с бомбами, бородами и паранджами. Взгляд на эту страну как на монолитное мусульманское государство даже воплощён в её названии — «Исламская республика Пакистан». И всё же, как расскажет зрителям ведущая Сона Датта, эта территория всегда была местом пересечения множества различных верований со всего мира и имеет увлекательное мультикультурное прошлое, которое до определённой степени сейчас отказываются признавать. Здесь также был создан ряд необычных и малоизвестных предметов искусства, о которых повествует Сона, основываясь на своём опыте работы куратором в Британском музее.

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Во второй серии мы более подробно рассмотрим творения времён Великих Моголов. Они создали самую знаменитую и вызывающую восхищение империю, которую когда-либо знала Индия, памятники которой — начиная от Тадж-Махала и до затейливых миниатюр, посвящённых придворной жизни, — известны многим. Но в процессе своего правления принесли ли Моголы цивилизацию в Индию или же, напротив, разрушили её? Этот спор начался ещё с момента прибытия первого могольского императора Бабура из Афганистана: навязывали ли Моголы свою собственную религию, ислам, стране с индуистским населением или же они были открыты религии и культуре той страны, которую завоёвывали?

Произведения искусства, которые остались после 200-летнего правления Моголов, — даже сами здания, в которых присутствуют как элементы индуистской, так и исламской архитектуры, — ясно показывают, насколько изжил себя этот спор, и Сона Датта прослеживает, как эта самая роскошная и пышная из всех индийских цивилизаций также посеяла и семена раздора.

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В путешествии по южному индийскому штату Тамилнаду в третьей серии Сона Датта расскажет о развитии религии индуизма, начиная с объединения местных верований и традиций и вплоть до того доминирующего положения, который индуизм занимает сегодня. Ведущая поведует увлекательную историю, показывая здания, в которых развивались индуистские верования, начиная от пещер и храмов в скалах на берегах Бенгальского залива в Махабалипураме, от монолитного каменного храма в Танджавуре и до обширного комплекса в Мадурайе с цветистыми вырезанными фигурами на колоннах, бассейнами и внутренними двориками, где каждый вечер можно наблюдать процессию бога Шивы в опочивальню его супруги Парвати.

Вторая мировая: ад на Земле

Крупнейшее антропогенное событие в истории, которое также привело к наибольшему количеству жертв не только на самих полях сражений, но и намного большим жертвам вдали от них; мы расскажем историю Второй мировой войны с точки зрения, которая признаёт эти ужасающие факты и саму войну как опыт всего человечества. Цифры суровы и почти не поддаются пониманию: количество людей, погибших на поле боя, оценивается в 21-25 миллионов, в то время как смерти гражданского населения составили 50-55 миллионов человек. В восьми сериях рассказывается о войне в хронологическом порядке; первая серия заканчивается словами Черчилля «Битва за Францию окончена». Мы рассмотрим вторжение Германии в Советский Союз, битву в Пёрл-Харборе, поворотные моменты войны в 1942 году, битву за Сталинград, открытие Второго фронта, окончание войны в Европе и, наконец, итоги войны. Премьеры каждый будний день, начиная со вторника, 9 ноября, в 00:05.

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Потерянные сокровища: секреты утерянного Ковчега

Ковчег завета — священный золотой сундук, созданный Моисеем и основанный на точных измерениях и материалах, которые приводятся в Библии, — является одним из самых известных и наиболее важных библейских артефактов в истории. Нам известно, что Ковчег хранился в Святая святых Храма Соломона в Иерусалиме; после того, как в 70 г. н.э. римская армия осадила город, другие реликвии, которые хранились вместе с Ковчегом, были вывезены из города и показаны на военном параде в Риме, но среди них не упоминается сам Ковчег завета... итак, что же случилось с ним? В этом 6-серийном сериале мы будем исследовать различные доказательства в самых необычных местах Святой земли и близлежащих странах, чтобы попытаться найти отгадки на вопрос — что же на самом деле представлял собой Ковчег завета и каково его последнее местонахождение. Документальный сериал «Секреты утерянного Ковчега» будет идти на канале Viasat History каждый вечер в 23:00, начиная с 15 ноября.

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