Фото ⟩ Польская разведка: Беларусь начала высылать мигрантов обратно в Ирак

"Отправились первые рейсы эвакуации по маршруту Минск - Багдад, - сообщил Жарин в сети Twitter. - Многие иракцы хотят вернуться на родину из Беларуси".

Как указал Жарин, мигрантов транспортируют обратно, так так многочисленные "попытки пересечь хорошо охраняемую границу Польши были неудачными". Тем более родились "логистические проблемы" с размещением мигрантов в Беларуси.

Он добавил, что еще одна важная причина отсылки мигрантов - понижение температуры воздуха.

Однако в разговоре с агентством PAP Жарин признал, что несколько рейсов эвакуации еще не свидетельствуют о переломе, а прогнозировать дальнейшую ситуацию трудно.

"Мы не ожидаем, что давление мигрантов в ближайшее время снизится", - добавил чиновник.

В то же время он заявил, что рейсы эвакуации свидетельствуют, что мигранты "все больше убеждаются в том, что власти Беларуси их вводят в заблуждение рассказами о легком пути на Запад".

В то же время эти полеты подтверждают, что поток нелегальных иммигрантов - организованная и контролируемая Минском операция, подчеркнул Жарин.

"Тем, кто хочет вернуться в Ирак, предоставляют такую возможность", - указал представитель координатора разведки.

В течение прошедших месяцев в рамках гибридного нападения, организованного режимом диктатора Беларуси Александра Лукашенко, происходили попытки заслать в Латвию, Литву и Польшу тысячи нелегальных иммигрантов, большая часть которых прибыла в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

Евросоюз обвинил Минск в попытках таким образом отомстить за поддержку оппозиции в Беларуси и направленные против государства санкции, ставшие реакцией на подавление прошлогодних протестов.