Фото ⟩ Maxima предупреждает о мошенниках: в интернете появляются фейковые сообщения о лотерее

Maxima Latvija сообщает, что в последнее время зафиксировано несколько случаев, когда в социальной сети Facebook и на различных порталах появлялись предложения принять участие в розыгрыше призов и опросе, а также поделиться фейковым сообщением со своими друзьями.
Своим внешним видом эти предложения напоминают о 20-летии Maxima и представляют собой мошенническую деятельность, направленную на получение данных от пользователей и денег за призы. Maxima Latvijа не связана с этой фальшивой лотереей. Вся информация о Большой юбилейной лотерее Maxima Latvija доступна на официальном сайте www.maxima-loterija.lv
Maxima еще раз напоминает, что, видя такие и аналогичные сообщения, их необходимо тщательно изучить – идентифицировать отправителя сообщения, содержание сообщения, интернет-адрес, на который ведет сообщение, а также объем информации, запрашиваемой с соответствующего сайта.
Если вы получили от Maxima СМС, электронную почту или всплывающее окно в браузере, достоверность которого вызывает сомнения, просим убедиться в точности информации на www.maxima.lv, написать нам в социальных сетях, на электронную почту info@maxima.lv или позвонить на информационный телефон 80002020.