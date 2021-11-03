Фото ⟩ Maxima предупреждает о мошенниках: в интернете появляются фейковые сообщения о лотерее

Своим внешним видом эти предложения напоминают о 20-летии Maxima и представляют собой мошенническую деятельность, направленную на получение данных от пользователей и денег за призы. Maxima Latvijа не связана с этой фальшивой лотереей. Вся информация о Большой юбилейной лотерее Maxima Latvija доступна на официальном сайте www.maxima-loterija.lv

Поддельная лотерея ФОТО: Пресс-фото

Maxima еще раз напоминает, что, видя такие и аналогичные сообщения, их необходимо тщательно изучить – идентифицировать отправителя сообщения, содержание сообщения, интернет-адрес, на который ведет сообщение, а также объем информации, запрашиваемой с соответствующего сайта.

Поддельная лотерея ФОТО: Пресс-фото