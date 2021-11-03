Иллюстративное фото ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В понедельник, 1 ноября, на Югле 80-летняя женщина погибла от удушья дымом. Ни в квартире, ни на лестничной клетке не были установлены детекторы дыма, сообщает передача Degpunktā.

В одной из двенадцатиэтажек Юглы начался пожар. Большая часть жильцов - люди пенсионного возраста. У некоторых есть взрослые дети, помогающие с уходом за жильем, но большинство - беспомощные одинокие люди. Мария живет на четвертом этаже и жалуется, что стариков бросили на произвол судьбы.

"Кто-то должен вмешаться, не знаю, может, социальные работники! Никто ничего не делает. Я после операции обращалась, но мне отказали.

Больше ничего не хочу рассказывать, людям не уделяют никакого внимания", - рассказала Валентина, также живущая на четвертом этаже.

Одной из одиноких пожилых людей, у которых нет близких, была Франческа, жившая на втором этаже. Соседки рассказывали, что у пенсионерки не было друзей, так как состояние здоровья не позволяло ей идти к кому-то в гости или гулять по двору.

"Мы не слишком часто встречались, так как она едва могла ходить, а мне тоже сложно ходить. Поэтому у нас не сложилось. Она больше не ходила, два года не выходила на улицу", - рассказала соседка.

"Она была одинокой, у нее не было детей, братьев и сестер, никого! Полностью одинокий человек.

Она была хрупкая, старенькая, едва могла двигаться. Последние 3-4 года она не ходила, только социальные работники приходили", - отметила Валентина.

Женщина погибла от пожара примерно в 18:00. Площадь возгорания была небольшой, всего пара квадратных метров. Удушающий дым быстро распространился по помещению, и Франческа тяжело отравилась.

Пока неизвестно, почему начался пожар, но по неподтвержденной версии причиной послужила оставленная без присмотра зажженная свеча.