Видео ⟩ На Югле пенсионерка погибла от удушья дымом
В понедельник, 1 ноября, на Югле 80-летняя женщина погибла от удушья дымом. Ни в квартире, ни на лестничной клетке не были установлены детекторы дыма, сообщает передача Degpunktā.
В одной из двенадцатиэтажек Юглы начался пожар. Большая часть жильцов - люди пенсионного возраста. У некоторых есть взрослые дети, помогающие с уходом за жильем, но большинство - беспомощные одинокие люди. Мария живет на четвертом этаже и жалуется, что стариков бросили на произвол судьбы.
Больше ничего не хочу рассказывать, людям не уделяют никакого внимания", - рассказала Валентина, также живущая на четвертом этаже.
Одной из одиноких пожилых людей, у которых нет близких, была Франческа, жившая на втором этаже. Соседки рассказывали, что у пенсионерки не было друзей, так как состояние здоровья не позволяло ей идти к кому-то в гости или гулять по двору.
"Мы не слишком часто встречались, так как она едва могла ходить, а мне тоже сложно ходить. Поэтому у нас не сложилось. Она больше не ходила, два года не выходила на улицу", - рассказала соседка.
Она была хрупкая, старенькая, едва могла двигаться. Последние 3-4 года она не ходила, только социальные работники приходили", - отметила Валентина.
Женщина погибла от пожара примерно в 18:00. Площадь возгорания была небольшой, всего пара квадратных метров. Удушающий дым быстро распространился по помещению, и Франческа тяжело отравилась.
Пока неизвестно, почему начался пожар, но по неподтвержденной версии причиной послужила оставленная без присмотра зажженная свеча.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)