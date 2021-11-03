Видео ⟩ Заболевших Covid-19 смутила процедура получения больничного листа

"В средствах массовой информации сообщалось, что в период с 25 октября по 31 декабря тем, кто был вакцинирован и дал положительный результат на Covid-19, будет оплачиваться больничный с первого дня (лист B будет открыт немедленно). Наступает 25 октября (мой муж вакцинирован и у него положительный результат на Covid-19), но врачи закрывают лист A. Куда делись принятые поправки?" - Лига комментирует ситуацию.

Семейный врач Евгений Бондин, член Ассоциации семейных врачей, признает, что пациенты часто спрашивают, что делать с листами нетрудоспособности, и вместо того, чтобы тратить больше времени на лечение пациента, врачи должны объяснять законы.

"Я хочу, чтобы вы помогли мне разобраться в важном вопросе. 22 октября я получила положительный результат теста на Covid-19. Я вакцинирована. Течение болезни было сумасшедшим, но я сама со всем справилась дома и скоро буду здорова. Какой больничный лист:A или B - должен открыть мне мой семейный врач, а также моему мужу, который прошел вакцинацию, и является контактным лицом? Сообщалось, что лист B должен быть открыт с первого дня, но у терапевтов нет такой информации, а у меня лист A открыт с 25 октября, то же самое у моего мужа, который является контактным лицом. Может вы поможете разобраться в этом? Потому что государство, похоже, не в состоянии предоставить нашим врачам эту важную информацию, которая является значительной для нас и наших работодателей. Когда же они планируют передать эту информацию врачам? Как мне закрыть больничный, зная, что в этой стране беспорядок?" - делится мыслями Алиса.

Инесе Упите, представитель Министерства благосостояния, говорит, что это недоразумение, вероятно, возникло из-за того, что Министерство благосостояния первоначально проинформировало СМИ о том, что с 25 октября по 31 декабря люди, имеющие сертификаты covid-19 или которые получили медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию против Covid-19, в случае заражения получат пособие по болезни с первого дня нетрудоспособности. Законопроект был включен в повестку дня Сейма только в прошлый четверг, а второе чтение запланировано только на эту неделю.

Закон еще не вступил в силу.

В настоящее время действует порядок выдачи больничных листов, первые десять дней - лист нетрудоспособности А, который оплачивает работодатель, только потом лист нетрудоспособности В, который оплачивает государство.