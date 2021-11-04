Бензема творит историю, а "Ливерпуль" и "Аякс" выходят в 1/8 финала

После четырёх туров "Пари Сен-Жермен" набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы "А". На втором месте располагается "Манчестер Сити" (8 очков), третий - "Брюгге" (4 очка). "РБ Лейпциг" (1 очко) занимает 4-е место.

Группа B

Милан - Порту 1:1

"Милан" и "Порту" не смогли выявить победителя и свели матч вничью - 1:1. Счёт в этой встрече на 6-й минуте открыл Луис Диас, который вывел гостей вперёд. На 61-й минуте "Милан" сравнял счёт благодаря Шанселю Мбемба, который отметился автоголом.

Ливерпуль - Атлетико Мадрид 2:0

Ещё одной командой, которая вышла в плей-офф, стал "Ливерпуль", уверенно на своём стадионе обыгравший "Атлетико". Голами в составе английской команды отметились Диогу Жота и Садио Мане, которые отличились в первом тайме.

🔴 Садьо Мане догнал Стивена Джеррарда = 21 гол за "Ливерпуль" в #ЛигаЧемпионов 💪 pic.twitter.com/pue3cR3FOz — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 3, 2021

Таким образом, "Ливерпуль" набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Порту" с 5 очками пока занимает второе место, а "Атлетико" (4 очка) располагается на третьей строчке. "Милан" набрал своё первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но по-прежнему занимает последнее место в группе "В".

Группа C

Боруссия Дортмунд - Аякс 1:3

"Аякс" на выезде обыграл дортмундскую "Боруссию" и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Счёт в матче открыли хозяева поля благодаря точному удару Марко Ройса с 11-метровой отметки. Затем по голу в составе амстердамцев забили Душан Тадич, Дави Классен и Себастьен Аллер, которые и принесли победу гостям.

"Аякс" празднует выход в 1/8 финала 💪



На что способны амстердамцы в этой #ЛигаЧемпионов? 😍 pic.twitter.com/5d8vYEI85l — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 3, 2021

Спортинг - Бешикташ 4:0

В другом матче группы "С" лиссабонский "Спортинг" у себя дома разгромил "Бешикташ" благодаря голам Пабло Сарабии, Жуана Паулу Диаша Фернандеша и Педру Гонсалвеша, который оформил дубль.

Ситуация в группе "С" выглядит следующим образом: "Аякс" набрал 12 очков и досрочно вышел в 1/8 финала, следом идут "Боруссия" и "Спортинг", которые имеют по 6 очков, а замыкает квартет турецкий "Бешикташ" (0 очков).

Группа D

Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1

Дубль Карима Бензема принёс "Реалу" домашнюю победу над донецким "Шахтёром". Французский нападающий отличился на 14-й и 61-й минутах встречи. Единственный гол "Шахтёра" на 39-й минуте забил Фернандо.

Отметим, что Бензема забил 1000-й и 1001-й гол "Реала" в Лиге чемпионов. Мадридский клуб стал первой командой, которая достигла этой отметки в Лиге чемпионов. Кроме того, француз стал четвёртым игроком, кому покорилась отметка в 75 забитых мячей в Лиге чемпионов. Больше него забили только Криштиану Роналду (139 голов), Лионель Месси (123) и Роберт Левандовски (81).

Шериф - Интер 1:3

"Интер" в Тирасполе одержал уверенную победу над "Шерифом" благодаря голам Марсело Брозовича, Милана Шкриньяра и Алексиса Санчеса. Единственный гол в составе молдавской команды забил Адама Траоре.