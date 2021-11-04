Бензема творит историю, а "Ливерпуль" и "Аякс" выходят в 1/8 финала

Бензема творит историю, а "Ливерпуль" и "Аякс" выходят в 1/8 финалаОбзор Лиги чемпионов
В среду, 3 ноября, прошли матчи четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
В среду, 3 ноября, прошли матчи четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Группа А
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
Манчестер Сити - Брюгге 4:1
"РБ Лейпциг" у себя дома сыграл вничью с "ПСЖ" и лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хозяева открыли счёт уже на 8-й минуте матча благодаря Кристоферу Нкунку. Четыре минуты спустя хозяева могли упрочить своё преимущество, но Андре Силва не смог реализовать пенальти.
✅ Первый гол за "ПСЖ"— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 3, 2021
⚽️ Джорджинио Вейналдум #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/BtCM4PGQhJ
Ещё до перерыва Джорджиньо Вейналдум сначала сравнял счёт, а затем и вывел парижан вперёд. В самой концовке встречи "РБ Лейпциг" всё-таки сумел уйти от поражения благодаря голу Доминика Собослаи с 11-метровой отметки.
В другом матче группы "А" английский "Манчестер Сити" у себя дома легко обыграл "Брюгге" - 4:1. Голами в составе "горожан" отметились Фил Фоден, Рияд Марез, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус. Единственный гол в воротах "Сити" оказался после неудачной игры Джона Стоунза, который забил автогол.
⚽️ Рахим Стерлинг забивает свой первый гол в #ЛигаЧемпионов с октября 2020 года 💪 pic.twitter.com/jpcGd2zl9u— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 3, 2021
После четырёх туров "Пари Сен-Жермен" набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы "А". На втором месте располагается "Манчестер Сити" (8 очков), третий - "Брюгге" (4 очка). "РБ Лейпциг" (1 очко) занимает 4-е место.
Группа B
Милан - Порту 1:1
"Милан" и "Порту" не смогли выявить победителя и свели матч вничью - 1:1. Счёт в этой встрече на 6-й минуте открыл Луис Диас, который вывел гостей вперёд. На 61-й минуте "Милан" сравнял счёт благодаря Шанселю Мбемба, который отметился автоголом.
Ливерпуль - Атлетико Мадрид 2:0
Ещё одной командой, которая вышла в плей-офф, стал "Ливерпуль", уверенно на своём стадионе обыгравший "Атлетико". Голами в составе английской команды отметились Диогу Жота и Садио Мане, которые отличились в первом тайме.
🔴 Садьо Мане догнал Стивена Джеррарда = 21 гол за "Ливерпуль" в #ЛигаЧемпионов 💪 pic.twitter.com/pue3cR3FOz— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 3, 2021
Таким образом, "Ливерпуль" набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Порту" с 5 очками пока занимает второе место, а "Атлетико" (4 очка) располагается на третьей строчке. "Милан" набрал своё первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но по-прежнему занимает последнее место в группе "В".
Группа C
Боруссия Дортмунд - Аякс 1:3
"Аякс" на выезде обыграл дортмундскую "Боруссию" и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Счёт в матче открыли хозяева поля благодаря точному удару Марко Ройса с 11-метровой отметки. Затем по голу в составе амстердамцев забили Душан Тадич, Дави Классен и Себастьен Аллер, которые и принесли победу гостям.
"Аякс" празднует выход в 1/8 финала 💪— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 3, 2021
На что способны амстердамцы в этой #ЛигаЧемпионов? 😍 pic.twitter.com/5d8vYEI85l
Спортинг - Бешикташ 4:0
В другом матче группы "С" лиссабонский "Спортинг" у себя дома разгромил "Бешикташ" благодаря голам Пабло Сарабии, Жуана Паулу Диаша Фернандеша и Педру Гонсалвеша, который оформил дубль.
Ситуация в группе "С" выглядит следующим образом: "Аякс" набрал 12 очков и досрочно вышел в 1/8 финала, следом идут "Боруссия" и "Спортинг", которые имеют по 6 очков, а замыкает квартет турецкий "Бешикташ" (0 очков).
Группа D
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Дубль Карима Бензема принёс "Реалу" домашнюю победу над донецким "Шахтёром". Французский нападающий отличился на 14-й и 61-й минутах встречи. Единственный гол "Шахтёра" на 39-й минуте забил Фернандо.
Отметим, что Бензема забил 1000-й и 1001-й гол "Реала" в Лиге чемпионов. Мадридский клуб стал первой командой, которая достигла этой отметки в Лиге чемпионов. Кроме того, француз стал четвёртым игроком, кому покорилась отметка в 75 забитых мячей в Лиге чемпионов. Больше него забили только Криштиану Роналду (139 голов), Лионель Месси (123) и Роберт Левандовски (81).
Шериф - Интер 1:3
"Интер" в Тирасполе одержал уверенную победу над "Шерифом" благодаря голам Марсело Брозовича, Милана Шкриньяра и Алексиса Санчеса. Единственный гол в составе молдавской команды забил Адама Траоре.
После четырёх туров "Реал" с 9 очками занимает первое место в группе, а "Интер" набрал 7 очков и поднялся на второе место. "Шериф" имеет в своём активе 6 очков и располагается на третьей строчке.