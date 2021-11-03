Агентство гражданской авиации объясняет, почему за самолетами образуются белые полосы

Инверсионные газовые следы белого цвета образуются, когда самолет летит на высоте десяти и более километров, где внешняя температура воздуха неизменна и составляет -57 градусов по Цельсию. В результате замерзания водяного пара образуется инверсионный газовый след, который обычно вскоре растворяется и до земли не доходит. Размер и форма инверсионного газового следа зависят от влажности воздуха и направления ветра на установленной высоте полета, поэтому каждый раз эти следы выглядят по-разному (шире, уже и т.д.).