Агентство гражданской авиации объясняет, почему за самолетами образуются белые полосы

Инверсионные газовые следы белого цвета образуются, когда самолет летит на высоте десяти и более километров, где внешняя температура воздуха неизменна и составляет -57 градусов по Цельсию. В результате замерзания водяного пара образуется инверсионный газовый след, который обычно вскоре растворяется и до земли не доходит. Размер и форма инверсионного газового следа зависят от влажности воздуха и направления ветра на установленной высоте полета, поэтому каждый раз эти следы выглядят по-разному (шире, уже и т.д.).
Агентство напоминает, что самолетам в воздушном пространстве Латвии категорически запрещено распылять (выливать) любые жидкости или выбрасывать любые предметы, если эксплуататор воздушного судна не получил особое разрешение для осуществления таких действий от Агентства гражданской авиации.
Агентство информирует, что видимые в небе белые полосы за самолетами не угрожают окружающей среде или людям.