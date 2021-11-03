Видео ⟩ В Москве ограбили могилу Децла

На кадрах можно увидеть, как неизвестный мужчина проходит за ограду могилы, поднимает стоящий там стул и уносит его. "Хочу обратиться к вам, мои друзья! Кто знает этого "человека", передайте ему, пожалуйста, что так нельзя делать. Пусть вернет на место", - написала Ирина Толмацкая, мать артиста, в публикации.

В комментариях многие пользователи Instagram осудили поступок злоумышленника. Некоторые же предположили, что стул мог украсть бездомный.

"Ни один настоящий поклонник Кирилла так не поступил бы! Зачем брать то, что тебе не принадлежит". "Чел, пожалуйста, верни что взял. С кладбища ничего нельзя забирать", - делились своими мыслями подписчики Ирины.

"Ничего, пусть забирает: значит, ему нужнее. Думаю, Кирилл тоже прощал, отпускал и помогал даже тем, кто того не стоил", - написала другая пользовательница соцсети.