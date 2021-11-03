Под Иркутском разбился белорусский самолет; на борту были семь человек
В Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12, на борту которого находились семь человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
В Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12, на борту которого находились семь человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли.
Разбившийся самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".
Самолет осуществлял рейс из Якутска в Иркутск и потерпел крушение в районе населенного пункта Пивовариха недалеко от аэропорта Иркутска.
После крушения самолет загорелся, произошел разлив топлива.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).