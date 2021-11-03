Под Иркутском разбился белорусский самолет; на борту были семь человек

По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли.

Разбившийся самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".

Самолет осуществлял рейс из Якутска в Иркутск и потерпел крушение в районе населенного пункта Пивовариха недалеко от аэропорта Иркутска.

После крушения самолет загорелся, произошел разлив топлива.