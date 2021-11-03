Германия переживает пандемию невакцинированных

"Сейчас мы в основном переживаем пандемию невакцинированных, и она массовая, - сказал журналистам министр. - В некоторых регионах Германии уже вновь заканчиваются койки в отделениях интенсивной терапии".

Германия сейчас переживает четвертую волну пандемии, и за последнюю неделю показатель числа случаев заражения достиг наивысшей отметки с мая.

За прошедшие сутки в Германии было зарегистрировано 20 398 новых случаев Covid-19, 194 человека скончались.

Полностью вакцинированы 66% жителей страны, однако Шпан выразил опасение в связи с тем, что темп вакцинации снижается и что в возрастных группах от 18 до 59 лет по-прежнему много невакцинированных.

Министр призвал ввести еще более строгий контроль в местах и на мероприятиях, которые могут посещать только вакцинированные, переболевшие или обладающие отрицательным тестом на Covid-19 жители.

В наиболее затронутых регионах может быть реализована так называемая система 2G, когда в подверженные ограничениям места и на мероприятия смогут попасть только вакцинированные или переболевшие, допускает Шпан.

"Это связано не с терроризированием вакцинами, а с тем, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения", - пояснил министр.