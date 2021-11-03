Ср, 3.11.2021
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Имант Паэглитис, руководитель RAKUS
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3 ноября в одном абзаце ⟩ Реакция на решения Кабмина, первый случай AY.4.2 в Латвии и производство бронемашин

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Среда принесла очень неприятную новость - в Латвии выявлен первый случай подтипа дельта-варианта коронавируса AY.4.2, в то же время Covid-19 унес за сутки целых 45 жизней. Есть, конечно, и менее грустные новости. Обо всем - в коротких итогах дня!

События дня в одном абзаце

В Латвии выявлен первый случай подтипа дельта-варианта коронавируса AY.4.2, а всего за сутки зарегистрировано 2718 новых случаев Covid-19, скончались 45 человек. Новость поприятнее - в Адажи планируют производить бронемашины, а Агентство гражданской авиации объяснило, почему за самолетами образуются белые полосы (нет, они не распыляют коронавирус). В Lancet опубликованы первые результаты исследований вакцины "Спутник Лайт" в России. Стали известны подробности смертельного столкновения легковушки и автобуса в Риге, в свою очередь в Салацгриве фура врезалась в стену дома. Кстати, собрали полезную информацию о пособиях для пожилых жителей, а Maxima предупреждает о мошенниках. И наконец, в Латвии скоро пойдет снег!

Все обсуждают

Несомненно, темой дня стало то, как мы будем жить после окончания локдауна. Новые ограничения вызвали новые опасения - об этом уже заявили как торговые сети, так и такие сферы как, например, косметология и спортивные клубы. Если совсем коротко - приятного мало.

Чем себя порадовать? 

Сегодня мы предлагаем вам послушать (кто желает - и посмотреть)! Во-первых, ведущие видеоподкаста "Кина - будет!" рассказали о своих любимых страшных фильмах, доступных к просмотру даже в период сидения дома. Послушать или посмотреть подкаст не только интересно, но и полезно - кто знает, вдруг вы пропустили какой-то хит, заслуживающий вашего внимания, или же не можете вспомнить название "того самого" фильма ужасов. А во-вторых, читатели RUS TVNET поделились с нами (соответственно, и с вами) песнями, идеально подходящими под нынешний локдаун. Держите подборку для "домоседства"!

Фото дня

Так выглядят бронемашины Patria 6x6, которые планируется производить в Латвии.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

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