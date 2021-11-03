3 ноября в одном абзаце ⟩ Реакция на решения Кабмина, первый случай AY.4.2 в Латвии и производство бронемашин

Несомненно, темой дня стало то, как мы будем жить после окончания локдауна. Новые ограничения вызвали новые опасения - об этом уже заявили как торговые сети , так и такие сферы как, например, косметология и спортивные клубы . Если совсем коротко - приятного мало.

Сегодня мы предлагаем вам послушать (кто желает - и посмотреть)! Во-первых, ведущие видеоподкаста "Кина - будет!" рассказали о своих любимых страшных фильмах, доступных к просмотру даже в период сидения дома. Послушать или посмотреть подкаст не только интересно, но и полезно - кто знает, вдруг вы пропустили какой-то хит, заслуживающий вашего внимания, или же не можете вспомнить название "того самого" фильма ужасов. А во-вторых, читатели RUS TVNET поделились с нами (соответственно, и с вами) песнями, идеально подходящими под нынешний локдаун. Держите подборку для "домоседства"!