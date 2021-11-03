Фото ⟩ Одна свеча - одна смерть: в Эстонии почтили память умерших от коронавируса

По состоянию на вчерашнее утро, из-за коронавируса скончались 1550 жителей Эстонии. "Была мысль, что мы зажжем свечи в память о каждом погибшем жителе Ляэне-Вирумаа, но это показалось неправильным. Эта трагедия коснулась всех жителей Эстонии", - сказала Virumaa Teataja директор культурного центра Эве Алте.

Зрелище было красивым, грустным и шокирующим одновременно. Читая ежедневные отчеты о трех, пяти, десяти людях, умерших от коронавируса в Эстонии, не понимаешь, как много людей отправилось из-за него на тот свет. Но когда видишь шесть трибун, которые заполнены свечами, и думаешь, что каждая из них означает одного человека, становится страшно.

"Идея отметить День поминовения всех усопших именно так возникла из этой душевной боли, - говорит Эве Альте. - Совпало несколько плохих новостей. Жертв очень много. Культурный фестиваль в Раквере отменился из-за вируса. Организаторам культурных мероприятий нужна была отдушина, чтобы продемонстрировать свои чувства, и поэтому мы решили зажечь эти 1550 свечей".

Руководитель культурного центра сказала, что она догадывалась, что зрелище будет одновременно красивым и шокирующим.

"На самом деле в этом и была цель. Посмотрите на эти свечи и подумайте, что каждая из них в память об ушедшей душе", - сказала она.

"В последние дни мы бьем все новые и новые печальные рекорды третьей волны пандемии, - заявила вчера Эве Альте на открытии церемонии зажжения свечей. - На склонах холма Валлимяги каждая горящая свеча символизирует умерших в Эстонии из-за Covid-19 людей, а красный свет - усилия, предпринятые для борьбы с пандемией. Чтобы восстановить нормальную жизнь, мы призываем всех вести себя ответственно, пройти вакцинацию и поддержать медицинский персонал как словом, так и делом".