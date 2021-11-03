Видео ⟩ Дорогие рижане, вакцинируйтесь! Рижская дума обратилась к жителям на трех языках

В Управлении коммуникациями Рижской думы указали, что эти видеообращения являются одним из видов деятельности самоуправления по популяризации вакцинации в столице.

"Рижане очень разные, и состав депутатов думы показывает, что они поддерживают очень разные партии.

Разрабатывая эти совместные обращения, наша цель была подчеркнуть, что вакцинация приносит пользу всем, поэтому ее также поддерживают депутаты думы, которые могут иметь противоположные взгляды по другим вопросам.

Видеоклипы созданы на трех языках с учетом статистики, которая показывает, что представители национальных меньшинств пока менее активно вакцинируются. Вакцинируясь мы защищаем себя и остальное общество от переполненных больниц или закрытых школ. Это означает только одно - рижане должны сотрудничать, несмотря на их различия!" - пояснил Угис Видаускис, начальник Управления коммуникациями Рижской думы.

Сотрудники столичного самоуправления и волонтеры также будут вовлечены в информирование рижских сениоров о необходимости вакцинации. Готовность обзвонить пожилых людей выразили сотрудники учреждений Департамента образования, культуры и спорта, особо отзывчивыми были сотрудники рижских библиотек. В информировании также планируют принять участие коллектив Рижского Русского театра имени Михаила Чехова, представители музея Зиедониса и фонда Viegli.