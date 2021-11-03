В Латгале женщина доверилась мошенникам и потеряла почти 8000 евро
Пытаясь вернуть вложенные и потерянные несколько лет назад 250 евро, женщина в Латгале попала в сети мошенников и потеряла почти 8000 евро, сообщает агентство LETA.
Пытаясь вернуть вложенные и потерянные несколько лет назад 250 евро, женщина в Латгале попала в сети мошенников и потеряла почти 8000 евро, сообщает агентство LETA.
Во вторник Даугавпилсский участок Госполиции получил заявление от женщины 1963 года рождения, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. В июне она получила несколько звонков от неизвестных лиц, утверждавших, что они могут помочь вернуть средства, потерянные на финансовой платформе.
По этой причине она согласилась на помощь мошенников.
Пользуясь доверием женщины, злоумышленники получили необходимые им данные женщины, чтобы похитить с ее счета 7874 евро и оформить на ее имя заем в размере 1430 евро.
Начат уголовный процесс.
Полиция в очередной раз призывает жителей быть осторожными, если поступают телефонные звонки от неизвестных личностей, которые говорят на русском языке, называют себя финансовыми брокерами или другими "финансовыми специалистами". Кроме того, не стоит быть сильно доверчивыми в общении с незнакомыми людьми или пользователями соцсетей. Кроме того, нельзя раскрывать свои личные данные, данные электронных платежных средств, чтобы не подвергать себя риску стать жертвой мошенников.