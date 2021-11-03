В Латгале женщина доверилась мошенникам и потеряла почти 8000 евро

Во вторник Даугавпилсский участок Госполиции получил заявление от женщины 1963 года рождения, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. В июне она получила несколько звонков от неизвестных лиц, утверждавших, что они могут помочь вернуть средства, потерянные на финансовой платформе.

Женщина признала, что в 2019 году вложила 250 евро в некую платформу, однако вложенные деньги не вернула.

По этой причине она согласилась на помощь мошенников.

Пользуясь доверием женщины, злоумышленники получили необходимые им данные женщины, чтобы похитить с ее счета 7874 евро и оформить на ее имя заем в размере 1430 евро.

Начат уголовный процесс.