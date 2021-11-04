Планируют отказаться от монет в один и два цента; альтернатива - цифровое евро

Об отказе от монет в один и два цента разговоры идут с 2019 года. По данным Банка Латвии, в 2019 году большая часть общества хотела оставить в обороте монеты данного номинала, однако в этом году опрос показал совсем другую картину.

"С момента введения евро прошло 30 лет. Была инфляция, стоимость евро уменьшилась. Сейчас за один евроцент нельзя купить даже спички.

В то же время Центрабанки тратят все больше ресурсов, чтобы отчеканить эти мелкие монеты, таким образом и в наши дни, когда все громче говорят о вызовах климатических изменений, тратится все больше ресурсов на что-то, чего в принципе могло бы и не быть", - заявил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

В Финляндии, Ирландии и Бельгии монеты в один и два цента уже не встретить. Одним из решений может быть округление цен. "Это означает, что теоретически монеты в один и два цента останутся, однако цены образуют так, чтобы было удобно рассчитываться на кассе. Общий чек будет заканчиваться на пятерку или на ноль. Таким образом - эти монеты перестанут быть нужными естественным путем, что позволит естественным путем постепенно от них отказаться", - отметил Силакалнс.

"Экономические подсчеты свидетельствуют, что особого смысла в них нет. Это не означает, что цены должны быть немедленно округлены в большую или меньшую сторону, поскольку они могут сохраниться в электронном виде, но также очевиден сам факт того, что они накапливаются и являются сложными и дорогостоящими для оборота. Поэтому важнее то, что это нельзя сделать из-за восприятия и позиции общества", - признал Дайнис Гашпуйтис, экономист банка SEB.

За переход на виртуальные расчеты говорят данные: 70% платежей в неделю среднестатистический житель Латвии осуществляет удаленно.

В 2019 году центрабанки еврозоны выпустили в оборот банкнот на 1,25 триллиона и монет на 29 миллиардов евро. Десять лет назад банкнот и монет производилось меньше. Однако представитель Swedbank Янис Кропс по статистике видит другую тенденцию, отмечая, что во время Covid-19 люди из-за гигиены и большей доступности расчета в интернет-магазинах меньше используют наличность.

Банк Латвии, основываясь на торговцах, банках, инкассационных предприятиях и госструктурах, сделал обобщение того, насколько сами участники рынка готовы дискутировать об отказе от минимальной номинальной ценности. "Вывод таков, что недавно была осуществлена реформа кассовых аппаратов, а это потребует дополнительных расходов, которые торговцы сейчас не хотят на себя брать, таким образом, они лучше подождали бы, пока это не станет актуальным на уровне Европы", - отметил Янис Силакалнс.

На уровне стран Балтии ближе всех к этому плану была Эстония, но после столкновения с Covid-19 приоритеты изменились, Литва же наоборот сейчас начала продвигать эти планы, а Латвия еще подождет, посмотрит, что получится у Литвы. Так как иногда появляются дискуссии о новых способах расчета, Банк Латвии планирует ввести к наличным и безналичным деньгам третьего игрока - цифровое евро.

"Мы привыкли к расчетным картам и перечислениям - это цифровые деньги, безналичные деньги, однако здесь есть посредник. Это - коммерческие банки.

Эти коммерческие банки действуют в качестве управляющих деньгами. Они - те, кто доставляет продукт людям. Однако новая идея в том, что у центрабанков могут быть свои безналичные деньги, без этого посредника, конечно, не обрушая банковскую систему", - сказал Силакалнс.

Несмотря на то, что будущее цифрового евро и многие вещи еще не ясны, коммерческие банки отмечают, что цифровое евро может повлиять на работу банков.