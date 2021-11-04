Несчастной случай в Салацгриве: выявлены недостатки в предотвращении химических аварий

Вызов на место происшествия в Салацгриве, на улице Вильню, поступил в 5:23.

Пожарные при помощи гидроинструментов освободили застрявшего в автомобиле водителя и передали его медикам, а из здания был эвакуирован житель.

Представители ответственных служб заявили, что это чудо, что владелец дома и водитель машины выжили в этой аварии.

Самой сложной задачей было вызволить водителя машины. Он был зажат в кабине, оказавшейся между стеной дома и перевозимыми контейнерами.

На момент аварии в здании находился только один молодой человек. Хотя здание полностью обрушилось, он практически не пострадал.

Мама молодого человека, Татьяна, рассказала, что фура ударилась о угол дома, где была его кровать.

Химическая авария

Во время аварии в землю просочились несколько кубометров смеси полиэфирных смол Aropol, используемых в производстве и строительстве. Смесь содержит стирол - химическое вещество, опасное для окружающей среды и здоровья человека. Стирол - легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная (при вдыхании) при попадании на кожу, раздражает ее и может вызвать серьезное раздражение глаз.

Самоуправление попыталось найти специалистов, которые могли бы собрать опасное вещество. Но, как оказалось, это не так просто, потому что госслужбы такой работы не делают, а муниципалитет не может сделать ту же работу собственными силами. Поэтому нужно искать частные компании, а препятствием вновь станет бюрократия.

Инесе Седленице, представитель Видземского регионального управления окружающей среды Государственной службы окружающей среды, сказала, что этот вопрос должен решаться на государственном уровне. "Думаю, этот случай заставит нас многое продумать, улучшить и решить".