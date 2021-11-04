Выявлено 2347 новых случаев Covid-19, скончались 47 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

четыре человека в возрасте от 50 до 59 лет;

шесть человек в возрасте от 60 до 69 лет;

13 человек в возрасте от 70 до 79 лет;

16 человек в возрасте от 80 до 89 лет;

семь человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 39 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 8 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1624 (69,2%) не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 723 были вакцинированы.

После длительного роста, когда 30 октября 14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла 1801,2 случая на 100 000 населения, за последние дни этот показатель немного снизился и составляет менее 1800 случаев. Вчера он составил 1753,2, сегодня - 1722,1 случая.

Вчера в Латвии было сделано 26 136 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 226 860 человек, 3401 человек с этим заболеванием скончался.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки выросло с 1531 до 1554 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 190 пациентов с Covid-19, выписаны 132.

В настоящее время в больницах находятся 1294 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 260 человек (16,7%) тяжелое. В течение суток количество тяжелых пациентов выросло на 33,3%.