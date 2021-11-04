Потерял сознание и упал на лёд. Бывший игрок КХЛ умер в возрасте 24 лет

30 октября во время матча против "Дорнбирна" Садецки потерял сознание, медицинская бригада оказала ему помощь, после чего игрок был госпитализирован и доставлен в реанимацию, но спасти его не смогли - спортсмен скончался через несколько дней.

Пресс-служба словацкого клуба выразила соболезнования близким нападающего. В сообщении также сказано, что причины смерти не будут обнародованы до консультации с родственниками погибшего.