Потерял сознание и упал на лёд. Бывший игрок КХЛ умер в возрасте 24 лет
24-летний хоккеист команды "Братислава Кэпиталз" Борис Садецки скончался после потери сознания в матче чемпионата Словакии, сообщает официальный сайт клуба.
24-летний хоккеист команды "Братислава Кэпиталз" Борис Садецки скончался после потери сознания в матче чемпионата Словакии, сообщает официальный сайт клуба.
30 октября во время матча против "Дорнбирна" Садецки потерял сознание, медицинская бригада оказала ему помощь, после чего игрок был госпитализирован и доставлен в реанимацию, но спасти его не смогли - спортсмен скончался через несколько дней.
Пресс-служба словацкого клуба выразила соболезнования близким нападающего. В сообщении также сказано, что причины смерти не будут обнародованы до консультации с родственниками погибшего.
В сезонах-2016/17 и 2017/18 Садецки выступал за "Слован" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), на его счету 5 (2+3) очков в 19 играх за команду. Нападающий также представлял клубы "Братислава Кэпиталз", "Дукла Тренчин" и "Оранж 20". В активе хоккеиста также выступления за юниорскую сборную Словакии.