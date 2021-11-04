Обзор Huawei nova 9: каковы возможности нового смартфона?
Производитель технологий Huawei после продолжительного перерыва предлагает пользователям новый смартфон nova 9, который, как и остальные предшественники серии nova, оснащен самыми современными технологиями Huawei, в том числе отличается удобным дизайном, многогранными возможностями камеры и решениями для быстрой зарядки. Новый nova 9 – это смартфон, предназначенный для каждого его пользователя, –динамичный, стильный и независимый , созданный в качестве сильного личного ассистента, который может работать весь день, куда бы пользователь ни отправился и что бы он ни делал.
Камера для великолепных кадров
В наши дни камера является одной из важнейших функций смартфона, поэтому производители обращают на нее все больше внимания – последний смартфон Huawei nova 9 не является исключением. Он оснащен системой камер Ultra Vision, включающей в себя четыре камеры с обратной стороны телефона и одну спереди – они расположены так, чтобы напоминать симметричность лепестков цветка. Под главной камерой 50 МР с датчиком 1/1,56 дюйма находится особенно широкоугольная камера 8 МР (Ultra-wide-angle), камера глубины 2 МР, великолепно выделяющая черты лица в портрете, и макрокамера, которая способна делать снимки в приближении на расстоянии 4 см. Пользователей, которые любят делать селфи, поразит передняя камера 32 МР, способная увековечивать богатство красок и делать безупречно четкие снимки.
Система камер не подведет и в темное время суток благодаря алгоритму Huawei Super Night Selfie, который уменьшает «зернистость» и реконструирует фон, чтобы получить безупречное качество ночных фотографий. Снимаете ли вы ночью пейзажи или портреты, фотографии получаются яркими, но не пересвеченными, и на них видны все детали, спрятанные в самых темных участках изображений.
Смартфон поражает не только убедительными фотографиями, но и новинками в съемке видео. Опыт съемки улучшается за счет технологии стабилизации AIS, которая автоматически выравнивает и выпрямляет дрожащие кадры. Эта функция прекрасно подойдет для пользователей, которые привыкли снимать видео, находясь в движении. Также полезным новшеством является возможность непрерывной съемки в процессе переключения с передней камеры на заднюю, а также одновременной съемки двумя камерами в режиме двойной записи.
Взаимодействие дизайна и мощности
Современный смартфон nova 9 станет отличным спутником не только для энтузиастов фотографии, но и для тех, кто интересуется технологиями. Он оснащен мощным процессором Snapdragon 778G, 8 GB RAM и дисплеем, соответствующим высочайшим стандартам разрешения: скорость обновления экрана – 120 Hz, 1,07 миллиарда цветов и скорость восприятия прикосновения – 300 Hz. Внушительное оснащение позволяет наслаждаться играми и видео без перебоев благодаря улучшенной системе охлаждения, которая обеспечивает беспрепятственную работу телефона в моменты с самой большой нагрузкой.
Не менее продуман и дизайн телефона. Смартфон отличается переливающимся и светоотражающим дизайном задней крышки, что, несомненно, позволит пользователю выделиться на общем фоне. В Латвии телефон предлагается в двух цветах: черном и голубом. Аутентичность нового nova 9 еще больше выделяют умно расположенные линзы камер в задней части телефона, а также тонкий и невероятно легкий корпус, который весит всего 175 граммов и удобно помещается на ладони.
Мощный аккумулятор
В среднем мы проводим за экраном смартфона не менее пары часов в день, поэтому время работы аккумулятора является важным фактором. Устройство, разряжающееся не вовремя, доставляет неприятности, особенно если на зарядку потом нужно потратить несколько часов. Huawei помнит об этих привычках пользователей, поэтому новый телефон серии nova оснащен аккумулятором емкостью 4300 mAh, что обеспечивает мощность работы телефона на протяжении всего дня, сохраняя при этом небольшой вес устройства и приятный дизайн. Кроме того, благодаря быстрой зарядке 66 W Huawei SuperCharge нужно всего 38 минут, чтобы полностью зарядить устройство.