ФОТО: Пресс-фото

Производитель технологий Huawei после продолжительного перерыва предлагает пользователям новый смартфон nova 9, который, как и остальные предшественники серии nova, оснащен самыми современными технологиями Huawei, в том числе отличается удобным дизайном, многогранными возможностями камеры и решениями для быстрой зарядки. Новый nova 9 – это смартфон, предназначенный для каждого его пользователя, –динамичный, стильный и независимый , созданный в качестве сильного личного ассистента, который может работать весь день, куда бы пользователь ни отправился и что бы он ни делал.

Камера для великолепных кадров

В наши дни камера является одной из важнейших функций смартфона, поэтому производители обращают на нее все больше внимания – последний смартфон Huawei nova 9 не является исключением. Он оснащен системой камер Ultra Vision, включающей в себя четыре камеры с обратной стороны телефона и одну спереди – они расположены так, чтобы напоминать симметричность лепестков цветка. Под главной камерой 50 МР с датчиком 1/1,56 дюйма находится особенно широкоугольная камера 8 МР (Ultra-wide-angle), камера глубины 2 МР, великолепно выделяющая черты лица в портрете, и макрокамера, которая способна делать снимки в приближении на расстоянии 4 см. Пользователей, которые любят делать селфи, поразит передняя камера 32 МР, способная увековечивать богатство красок и делать безупречно четкие снимки.

ФОТО: Пресс-фото

Система камер не подведет и в темное время суток благодаря алгоритму Huawei Super Night Selfie, который уменьшает «зернистость» и реконструирует фон, чтобы получить безупречное качество ночных фотографий. Снимаете ли вы ночью пейзажи или портреты, фотографии получаются яркими, но не пересвеченными, и на них видны все детали, спрятанные в самых темных участках изображений.

Смартфон поражает не только убедительными фотографиями, но и новинками в съемке видео. Опыт съемки улучшается за счет технологии стабилизации AIS, которая автоматически выравнивает и выпрямляет дрожащие кадры. Эта функция прекрасно подойдет для пользователей, которые привыкли снимать видео, находясь в движении. Также полезным новшеством является возможность непрерывной съемки в процессе переключения с передней камеры на заднюю, а также одновременной съемки двумя камерами в режиме двойной записи.

Взаимодействие дизайна и мощности

Современный смартфон nova 9 станет отличным спутником не только для энтузиастов фотографии, но и для тех, кто интересуется технологиями. Он оснащен мощным процессором Snapdragon 778G, 8 GB RAM и дисплеем, соответствующим высочайшим стандартам разрешения: скорость обновления экрана – 120 Hz, 1,07 миллиарда цветов и скорость восприятия прикосновения – 300 Hz. Внушительное оснащение позволяет наслаждаться играми и видео без перебоев благодаря улучшенной системе охлаждения, которая обеспечивает беспрепятственную работу телефона в моменты с самой большой нагрузкой.

Не менее продуман и дизайн телефона. Смартфон отличается переливающимся и светоотражающим дизайном задней крышки, что, несомненно, позволит пользователю выделиться на общем фоне. В Латвии телефон предлагается в двух цветах: черном и голубом. Аутентичность нового nova 9 еще больше выделяют умно расположенные линзы камер в задней части телефона, а также тонкий и невероятно легкий корпус, который весит всего 175 граммов и удобно помещается на ладони.

ФОТО: Пресс-фото

Мощный аккумулятор